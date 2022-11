La partita per il rinnovo del cda di Banco Bpm e i nomi caldi

Il rinnovo del consiglio d’amministrazione di Banco Bpm sarà uno degli appuntamenti più delicati che toccheranno nel 2023 il settore bancario italiano. I cacciatori di teste di Egon Zehnder sono già stata scelti per il processo di selezione delle 15 candidature che andranno a far parte della lista del consiglio uscente in vista del rinnovo del board previsto per aprile del prossimo anno. Il dossier è sul tavolo anche dei rappresentanti delle casse di previdenza e delle fondazioni socie dell’istituto di credito milanese, titolari insieme di un patto di consultazione salito, dopo l’ingresso della Cassa Forense, dal 6,2 all’8,2 per cento. Al quale si dovrebbe aggiungere Enasarco, il gigante pensionistico dei commercianti. Il patto, coordinato da Enpam, Cassa forense, Inarcassa e di cui fanno parte anche Fondazione Crt, e quelle di Lucca, Alessandria, Trento e Rovereto, Manodori e Carpi, ha l’obiettivo di avvicinarsi al 10 per cento. Una quota tale da far presagire un franco e acceso confronto sul rinnovo del cda. Dopo alcune riunioni iniziali sul metodo di individuazione delle candidature, si sta iniziando a discutere dei nomi. Con un occhio alle mosse di JpMorgan (5,2 per cento), testa di ponte del Credit Agricole nel blitz della scorsa primavera che ha portato il gruppo francese nel capitale dal Banco (9,18 per cento), e che pensa ad arrotondare la sua partecipazione fino alla soglia rilevante ai fini Bce del 9,98 per cento per controbilanciare e superare la presenza nel libro soci della Banque Vert. Così facendo riconquisterebbe la posizione di primo azionista.

Dei 15 nominativi, 12 entreranno in cda e tre saranno riservati alle minoranze

Oltre ad analizzare l’andamento del business, i componenti del patto porteranno avanti il confronto sulla lista del nuovo consiglio. Dei 15 nominativi, 12 entreranno in cda mentre tre saranno riservati alle minoranze. A questo punto i rappresentanti nel board della banca francese potrebbero essere due o tre, a meno che il patto e i francesi non decidano di presentare una lista unica. In questo scenario l’attuale presidente di Banco Bpm Massimo Tononi potrebbe non far parte della lista del nuovo board. Una scelta che qualcuno ha messo in relazione ai difficili rapporti con i transalpini e con la partita della prossima elezione, sempre ad aprile 2023, della presidenza della Fondazione Cariplo.

In ogni caso, Tononi non ha chiuso definitivamente la porta a una sua ricandidatura. Ma se realmente decidesse di non ripresentarsi, chi potrebbe essere il suo successore? Uno dei nomi più gettonati è l’attuale vicepresidente Mauro Paoloni, professore di Economia aziendale dell’Università di Roma Tre e noto consulente economico-aziendale su temi in materia di finanza, contabile, operazioni straordinarie, crisi d’impresa e valutazione di aziende. Il docente ha ricoperto la carica di vicepresidente del consiglio di sorveglianza della Banca Popolare di Milano dal 2013 al dicembre 2016, mentre dall’aprile 2020 è vicepresidente del consiglio di Banco Bpm e presiede il comitato nomine.

Le discussioni in consiglio e i dubbi di Francoforte

A dire il vero l’attuale consiglio è spaccato sulla sua figura, anche se i nuovi azionisti, gli enti previdenziali, sostengono la sua candidatura. Una parte del cda lo ritiene, invece, troppo vicino al sindacato. E in particolare alla Fabi. «La scelta del nuovo board», ha detto il segretario generale Lando Sileoni, «andrà gestita con grande cura. Al di là di quanto accade all’esterno, sulle questioni che contano c’è unità di intenti tra il ceo Giuseppe Castagna e Tononi. In consiglio la discussione può essere stata vivace, ma un cda che discute è sempre preferibile a uno che non lo fa». Sileoni ha anche auspicato che sulla lista del board ci sia una convergenza tra i grandi azionisti, a partire dal Crédit Agricole: «C’è spazio per un percorso comune», spiega il numero uno della Fabi che suggerisce anche di ascoltare le «legittime istanze» portate avanti da Davide Leone. Il finanziere londinese che possiede una quota vicina al 5 per cento avrebbe incontrato nelle scorse settimane Sileoni e si sarebbe detto favorevole al rinnovo dell’accoppiata. I soliti bene informati però sostengono che il capo della Fabi dà per scontato l’abbandono di Tononi, e che quindi la sua preferenza vada proprio al romano Paoloni. Una candidatura che desta qualche interrogativo all’Agricole. E quasi certamente più di una perplessità solleverebbe a Francoforte. La Bce è favorevole a figure istituzionali (come Tononi) di rilievo capaci di conservare la credibilità, più volte incrinata in passato, dell’istituto milanese. Una presidenza, nata principalmente in seno al sindacato, non sarebbe certamente apprezzata, al di là del curriculum di Paoloni. E Castagna, che ha già dovuto confrontarsi con la Bce, sa bene quanto sia duro navigare contro la volontà dei supervisori della Vigilanza.