Banchero, Procida, Spagnolo: chi sono gli italiani scelti al Draft Nba 2022

È stata una notte a tinte azzurre quella del Draft Nba 2022. Tre i cestisti italiani scelti dalle franchigie americane: in particolare, è stata la grande notte di Paolo Banchero, classe 2002 della Duke University, selezionato dagli Orlando Magic come prima scelta assoluta. Prima di lui era successo solo nel 2006 con Andrea Bargnani, selezionato allora dai Toronto Raptors. Ma nel corso del Draft 2022, andato in scena a Barclays Center di Brooklyn, altri due italiani si sono accasati in Nba: Gabriele Procida vestirà la canotta dei Detroit Pistons, mentre Matteo Spagnolo è stato scelto dei Minnesota Timberwolves.

Paolo Banchero, il talento italoamericano va a Orlando

Matteo Banchero (foto in alto, insieme al commissioner Adam Silver) è stato scelto un po’ di sorpresa dagli Orlando Magic, che lo hanno preferito a Jabari Smith (poi scelto come terzo dagli Houston Rockets). Gli Oklahoma City Thunder, che detenevano la seconda scelta, hanno puntato su Chet Holmgren per gli Oklahoma City Thunder. Paolo Napoleon James Banchero, figlio della ex cestista della Wnba Rhonda Smith e del ligure Mario, che si conobbero quando entrambi frequentavano la University of Washington, è nato a Seattle il 12 novembre 2002. Ala grande alta 2,08 metri, viene da una stagione giocata nella Ncaa con i Duke Blue Devils da 17,2 punti di media a partita. In possesso del doppio passaporto, ha più volte dichiarato di voler vestire la maglia della nazionale azzurra.

Gabriele Procida, da Bologna a Detroit

Gli altri due italiani sono stati chiamati al secondo giro del Draft. Gabriele Procida, in particolare, è stato la scelta numero 36. Nato l’1 giugno 2002 a Como, è una guardia di 2 metri che viene da un’ottima stagione personale alla Fortitudo Bologna, nonostante la retrocessione: media di 7 punti, 3 rimbalzi e 0.7 assist a partita, scendendo in campo in tutte le gare. Procida aveva impressionato gli scout durante la combine dello scorso maggio per la combinazione di fisico, atletismo e tecnica. Scelto dai Portland Trail Blazers, giocherà per i Detroit Pistons perché la pick era già stata ceduta alla squadra di Motor City nella trade che ha portato Jerami Grant in Oregon.

Matteo Spagnolo, la chiamata di Minnesota

Anche Matteo Spagnolo è retrocesso in A2, per poi ricevere la chiamata al Draft Nba. Il play nato il 10 gennaio 2003 a Brindisi ha giocato la stagione appena conclusa a Verona, dove era arrivato in prestito dal Real Madrid. Chiamato dai Minnesota Timberwolves al numero 50, Spagnolo ha debuttato con l’Italia all’età di 17 anni, un mese e 10 giorni, terzo più giovane di sempre: la promessa azzurra potrebbe aspettare ad attraversare l’oceano, visto che dovrebbe (per il momento) tornare al Real Madrid, club con il quale ha ancora due anni di contratto.