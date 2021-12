Banca Santander, un errore da 130 milioni di sterline: denaro accreditato per sbaglio a 75mila persone

Quante persone, alla domanda «quale regalo vorresti per Natale?», hanno risposto «soldi»? Forse tante. E a decine di migliaia di persone in Gran Bretagna è successo. La mattina di Natale in oltre 75mila conti correnti britannici è stata versata una cifra complessiva di 130 milioni di sterline. Un bel bottino per un regalo coi fiocchi, che però ora probabilmente dovranno restituire perché si è trattato di un errore della banca Santander.

Banca Santander: 130 milioni di sterline accreditati per errore

Un errore di proporzioni gigantesche, quello della banca Santander. Secondo quanto rivelato dal The Times, quotidiano britannico, i pagamenti effettuati da 2mila account aziendali sono stati duplicati per sbaglio. Da qui, l’enorme mole di denaro sversato su 75mila conti correnti britannici. Ma c’è di più. Il The Times rivela anche che gran parte degli accrediti sarebbero avvenuti su conti correnti di banche rivali e anche per questo adesso sarà più complicato trovare il modo per recuperare il denaro. Si parla di Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank e Virgin Money tra le banche interessate.

Banca Santander: l’obiettivo è recuperare il denaro

Da banca Santander hanno già sottolineato il proprio rammarico. «Siamo spiacenti che, a causa di un problema tecnico, alcuni pagamenti dei nostri clienti aziendali sono stati erroneamente duplicati sui conti dei destinatari. Nessuno dei nostri clienti è rimasto senza soldi e lavoreremo duramente con molte banche in tutto il Regno Unito per recuperare le transazioni duplicate nei prossimi giorni». La nota del gruppo bancario anticipa l’inizio del difficile percorso per veder tornare indietro tutto il denaro. Si teme che molti degli utenti a cui è arrivata la somma extra abbiano già speso l’inaspettato regalo. Se così fosse, riavere i soldi sarà ancora più complicato. Fitti i colloqui di Santander con le banche rivali, che avrebbero mostrato collaborazione. Resta da capire, però, se in alcuni casi sarà la stessa banca a dover contattare i beneficiari per tentare di riavere la somma.