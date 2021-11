Banca Generali, consulenze da medaglia d’oro

Per il settimo anno di fila, Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha conferito a Banca Generali la medaglia d’oro come “Miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione della clientela”. Il riconoscimento è stato assegnato in base a un’analisi indipendente che, attraverso sondaggi condotti su un campione allargato di clienti, certifica la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dei consumatori.

Banca Generali, livello di soddisfazione vicino al 68 per cento

Banca Generali è dunque la realtà maggiormente in grado di rispondere alle esigenze di pianificazione patrimoniale degli italiani: si posiziona al primo posto con un livello di soddisfazione del 67,8 per cento, superiore a quello di Fideuram-IntesaSP, Valori & Finanza, Banca Mediolanum e Fineco Bank, che con Banca Generali rappresentano le prime cinque del settore. Come evidenziato dalla ricerca dell’Istituto Tedesco, a guidare il giudizio dei clienti l’ampio spettro di soluzioni d’offerta e l’evoluta architettura digitale di Banca Generali, che si è rivelata un forte valore aggiunto soprattutto durante la pandemia.

Banca Generali, le giuste risposte in tempo di pandemia

«Siamo orgogliosi di un riconoscimento che certifica ancora una volta la qualità della nostra rete di professionisti,il nostro impegno nella formazione e nello sviluppo di una offerta unica e distintiva, dove l’impegno per l’innovazione si unisce a quello della ricerca di temi all’avanguardia», ha dichiarato Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali. «Quest’anno il premio assume per noi un valore ancora maggiore. La pandemia ha fatto emergere un nuovo tipo di domanda e di bisogni patrimoniali. Confermarci i migliori nella capacità di fornire risposte rappresenta la migliore spinta per la prosecuzione di un percorso del quale siamo molto soddisfatti».

Banca Generali, oltre a questa medaglia d’oro c’è di più

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l´aspetto economico e qualitativo delle aziende di diversi settori, tra cui quello bancario e assicurativo. La medaglia d’oro ricevuta da Banca Generali si aggiunge ad altri recenti riconoscimenti. Poche settimane fa, la banca controllata al 50 per cento da Assicurazioni Generali era emersa da un report di Mediobanca Securities come quella maggiormente in grado di generare ritorni positivi nei portafogli della clientela. Merito soprattutto del lavoro sulla sicav lussemburghese Lux Im e della forte propensione verso gli investimenti Esg, per i quali Banca Generali ha sviluppato una piattaforma dedicata che ha spinto le masse investite in questo tipo di soluzioni oltre i 7 miliardi di euro.