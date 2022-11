Banca Generali, Carlo Ratti racconta l’architettura sostenibile ai BG4SDGs

Dopo aver esplorato la vita sotto i mari per verificare a che punto fosse la conservazione degli stessi, Banca Generali ha analizzato lo stato dell’arte dell’obiettivo 11 dell’Agenda ONU 2030, Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Si tratta del tredicesimo appuntamento di #BG4SDGs, il progetto con cui l’istituto bancario analizza a che punto è il raggiungimento dei diciassette traguardi preposti dalle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals). Un’iniziativa avviata nel 2021 in linea con i pillar del suo piano strategico 2022-2024.

Banca Generali racconta l’architettura sostenibile con Carlo Ratti

Come portavoce per il nuovo numero di #BG4SDGs, la Banca ha incontrato Carlo Ratti, architetto, professore Mit e direttore al Mit Senseable City Lab di Boston. In diretta da Chicago, l’esperto e fondatore CRA (Carlo Ratti Associati) ha esposto quelli che secondo lui sono gli elementi imprescindibili da cui partire per promuovere lo sviluppo sostenibile delle città, spazi in cui risiedono solo 3,5 miliardi di abitanti sugli 8 totali del mondo: i dati e l’economia circolare.

La tecnologia, ha spiegato, viene usata negli edifici “sensibili” per raggiungere la sostenibilità e creare maggiore comunicazione tra i sistemi del naturale e dell’artificiale. Due mondi storicamente divisi che, grazie alla possibilità offerta dai dati e dall’innovazione di acquisire informazioni in maniera dinamica e rispondere in tempo reale, si stanno gradualmente avvicinando. «I dati ci consentono di comprendere meglio entrambe le dimensioni del fenomeno urbano – quella della città e quella della comunità – sia da un punto di vista sociale che ambientale. Inoltre consentono di leggere la città come un organismo vivente e quindi di ripensare ai modelli tradizionali, per esempio in termini di mobilità», ha dichiarato Ratti.

Come sta cambiando la mobilità

Un aspetto, quello della mobilità, che ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi tre anni con la pandemia di Covid. Se infatti, da un lato, l’emergenza sanitaria ha vincolato le persone a rimanere nelle loro abitazioni, dall’altro ha portato ad un progresso nel funzionamento e nello sviluppo sostenibile delle città. I fattori che hanno contribuito sono stati l’introduzione delle modalità di lavoro ibride e un accesso ai mezzi di trasporto più snello a seconda delle esigenze personali. In particolare, si è assistito alla nascita di una mobilità sempre più on demand a seconda del contesto, garantita anche dalla molteplicità di opzioni che si presentano quotidianamente.

In questo scenario, si inserisce infine anche la sfera della socialità. Per raggiungere uno sviluppo sostenibile a tutto tondo è infatti necessario creare spazi pubblici di condivisione e incontro per le comunità.