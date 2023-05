Roma, bambino di 3 anni trovato morto nella piscina di un centro sportivo

Nella serata di ieri, domenica 28 maggio, un bambino di appena 3 anni è morto a Roma dopo essere finito nella piscina di un centro sportivo locale, in zona Centocelle. La tragedia si è consumata intorno alle ore 20.

Bambino morto annegato in una piscina di Roma

Tutto è accaduto in viale della Primavera, dove era stato organizzato un piccolo party da parte della comunità ivoriana locale. Il bambino si trovava a festeggiare e a divertirsi insieme ai suoi familiari quando, ad un certo punto, si sarebbe allontanato da solo dalla sala dove si stavano tenendo i festeggiamenti per vagare in solitaria fra i vari impianti sportivi della struttura.

Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe puntato la piscina, scavalcando una piccola recinzione e buttandosi in acqua, senza però riuscire ad emergere.

Inutile l’intervento dei soccorsi

Quando i familiari del bambino si sono resi conto che era sparito nel nulla, è subito scattata la macchina delle ricerche. Non c’è voluto molto per trovare il corpo del piccolo nella piscina. Immediato l’intervento del 118, che però si è rivelato inutile: i paramedici giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino.

Nel frattempo, non si fermano le indagini dei Carabinieri della stazione di Roma Centocelle, alle qualli sta lavorando anche il nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina con il coordinamento della procura. Attualmente l’area è sotto sequesto e anche la Asl locale è impegnata a controllare la struttura con i suoi ispettori.