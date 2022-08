Bambino di 11 anni investito e ucciso a Milano: il pirata si è costituito

Tragedia a Milano, nella zona di viale Certosa, per una famiglia di origine egiziana, il cui bambino di 11 anni è stato investito e ucciso mentre andava in bicicletta da un pirata della strada. L’uomo al volante non si è fermato a prestare soccorso al ragazzo, che è morto sul colpo, ma si è costituito alcune ore dopo. Al terribile evento ha assisto il padre della vittima, che stava pedalando in direzione di piazza Prealpi e non ha potuto fare nulla per aiutare il suo bambino.

Bambino di 11 anni investito e ucciso a Milano mentre andava in bicicletta

Un bambino di 11 anni è stato travolto e ucciso mentre andava in bicicletta, a Milano. Il terribile incidente è avvenuto la notte scorsa nella zona di viale Certosa, in via Bartolini. Il giovane, di origine egiziana ma nato nel capoluogo lombardo, avrebbe compiuto 12 anni a dicembre e poco prima della tragedia stava pedalando insieme al padre in direzione di piazza Prealpi. All’improvviso un pirata della strada ha investito il bambino, uccidendolo sul colpo, ed è fuggito senza prestare soccorso. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma, nonostante tutti i tentativi, è stato impossibile salvare la vita all’ 11enne.

Il pirata della strada si è costituito

Alcune ore dopo l’incidente il pirata della strada si è costituito. Si tratta di un 22enne italiano, alla guida di una Smart, che si è presentato intorno alle 4.30 alla Polizia. Quest’ultima è in attesa degli esami del sangue per verificare il tasso alcolemico dell’automobilista. L‘uomo ha precedenti e al momento dell’impatto era senza patente. Gli investigatori stanno svolgendo ulteriori accertamenti, così come stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Da quanto emerso, sembra che il pirata stesse viaggiando nella stessa direzione del bambino in bicicletta.