«Sono Batman»: un bimbo di 2 anni scappa da casa, ritrovato

Ha detto di essere Batman, poi ha contrattato informazioni per della cioccolata. Un bambino di appena due anni e mezzo è sgattaiolato fuori dalla stanza del residence in cui si trova in vacanza con i genitori a Roma. Lo ha fatto in piena notte, senza far rumore, generando l’immediato allarme di mamma e papà, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri appena si sono resi conto della scomparsa. Una storia a lieto fine, perché il piccolo è stato subito ritrovato, facendo anche sorridere gli agenti.

La fuga di un bambino di 2 anni e mezzo

A ritrovare il piccolo di soli due anni e mezzo è stato, a un paio di chilometri dal residence, il proprietario di una villetta. L’uomo è stato svegliato dall’allarme alle 2 di notte. Uscito in giardino, ha visto il bambino accanto al suo cane. «Sono venuto per giocare con il cagnolino», avrebbe detto in tutta risposta per giustificarsi, secondo Repubblica. Lui ha chiamato il 112 e gli agenti, già allertati della scomparsa, sono accorsi immediatamente. La strana notte vissuta a Castel Gandolfo si è risolta nel migliore dei modi, con il piccolo protagonista della vicenda a far sorridere l’uomo e i carabinieri, dopo la preoccupazione dei genitori.

Il bambino ai carabinieri: «Sono Batman»

Il piccolo fuggitivo avrebbe detto ai carabinieri di essere «Batman», mentre questi lo portavano in auto a casa da mamma e papà. Gli agenti poco prima gli avevano chiesto dove abitasse e come avesse fatto a uscire da casa. Lui, contrattando, ha ribattuto: «Vi rispondo solo se mi date della cioccolata». Il bambino, in pigiama e scalzo, ha ricevuto il suo premio e spiegato le modalità con cui è riuscito ad “evadere” dal residence. Una vicenda che per fortuna si è conclusa con l’immediato ritrovamento. Increduli i genitori, soprattutto per la strada percorsa dal bimbo.