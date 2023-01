Parigi, bambina di 3 anni trovata morta in una lavatrice

Dramma a Parigi, dove una bambina di tre anni è stata trovata morta all’interno di una lavatrice. La scioccante scoperta è stata effettuata dal padre nel suo appartamento situato nel ventesimo arrondissement della capitale francese. Da una primissima ricostruzione, la piccola potrebbe essere deceduta per soffocamento.

Bambina trovata morta in una lavatrice

Secondo quanto appreso, i fatti si sono verificati ieri sera intorno alle 22:30. Il rinvenimento è stato effettuato dopo che la famgilia, composta da altri quattro figli di età compresa tra 7 e 18 anni, si era accorta dell’assenza della piccola e aveva iniziato a cercarla per tutto l’appartamento. Il padre, recatosi nella stanza con la lavatrice, ha effettuato la tragica scoperta, estratto il corpo dall’elettrodomestico e allertato i soccorritori.

Giunti sul posto, i sanitari hanno effettuato un massaggio cardiaco ma, purtroppo, dopo diversi minuti sono stati costretti a constatare il decesso. Presenti sulla scena anche le forze dell’ordine che hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. «A prima vista la vittima non presentava tracce di percosse», ha dichiarato una fonte a BfmTv. La bambina sarebbe infatti morta soffocata.

Indagini in corso

Per ora non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda che ha coinvolto la famiglia francese composta da una primogenita di 18 anni, tre maschi di 16, 13 e 7 anni e la piccola deceduta di 3 anni. Secondo Le Parisien, è stato dopo cena che i genitori si sarebbero preoccupati per l’assenza della piccola. Al momento della tragedia, la lavatrice risultava spenta e non in funzione. Tra le ipotesi potrebbe esserci quella di un gioco tra fratelli finito male, ma nulla è ancora escluso. L’inchiesta, come indicato dalla Procura di Parigi, è stata affidata alla Brigata per la tutela dei minori (Bpm).