Bambina di cinque anni scomparsa a Firenze, ricerche in corso

Ricerche in corso da ieri a Firenze, dove si sono perse le tracce di una bambina di 5 anni, di nome Cataleya. La piccola, di origine peruviana, si trovava in via Monteverdi, nella zona di Novoli, scomparsa nel nulla nel pomeriggio: indossava una maglietta bianca e pantaloni viola.

È stata vista per l’ultima volta nel cortile dell’ex albergo, dove vivono cento persone

Cataleya vive con la famiglia in uno stabile occupato in via Maragliano, in zona Novoli: si tratta dell’ex Hotel Astor, un edificio molto grande con più uscite. E da qui, mentre la made era fuori per lavoro, la bambina è sparita. A quanto pare, poco prima aveva bisticciato con un’altra piccola: «Giocavano nel cortile, mia figlia mi ha detto che hanno litigato e lei è salita a casa», ha raccontato un’amica della madre. Quando Caterina , mamma di Cataleya, è tornata a casa dal lavoro e non ha trovato la figlia, ha presentato denuncia ai carabinieri.

Le unità cinofile stanno riportando gli investigatori nello stabile occupato

Secondo quanto emerso, la mamma e la famiglia del fratello hanno avuto discussioni di recente con altri inquilini del palazzo: pochi giorni fa erano stati aggrediti e costretti a barricarsi in una stanza, mentre altri cercavano di sfondare la porta armati di coltelli. Alle ricerche sta partecipando la comunità peruviana di Firenze, che ha organizzato gruppi da ieri sera per ritrovare la piccola. Impegnate anche le unità cinofile dei Carabinieri che, stando a quanto si apprende, stanno riportando gli investigatori nell’ex hotel Astor, che che ha chiuso la sua attività ricettiva a fine 2020 per poi essere occupato nel corso del 2022. Al suo interno vivono circa cento persone: nei mesi scorsi l’edificio è stato anche oggetto di dibattito al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto.