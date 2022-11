Bambi, in arrivo un remake horror

Molte infanzie sono già state traumatizzate dalla morte della madre di Bambi nel classico di animazione Disney. Altre potrebbero subire la stessa sorte molto presto: dagli Stati Uniti rimbalza infatti la notizia che due registi sono al lavoro per la creazione di un sinistro remake del cartone animato con protagonista il tenero cerbiatto, pronto a diventare «una feroce macchina di morte».

Bambi horror, il precedente di Winnie The Pooh

«Il film sarà una versione incredibilmente dark della storia del 1923 che tutti conosciamo e amiamo», ha detto il regista Scott Jeffrey: per l’occasione, ha annunciato, collaborerà con Rhys Frake-Waterfield, che ha scritto e diretto il film slasher Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, rilettura horror delle avventure appunto di Winnie the Pooh.

A quanto pare l’ispirazione per questo nuovo horror, che si intitolerà Bambi: The Reckoning, è il film The Ritual (disponibile su Netflix): la pellicola racconta la storia di un gruppo di quattro amici che si avventurano in una foresta misteriosa, finendo per incontrare una creatura terribile. Probabilmente, nel remake horror Bambi diventerà un animale particolarmente feroce dopo aver vissuto il trauma della morte della madre.

Il romanzo uscì nel 1923, il cartone animato Disney nel 1942

Lo scrittore austriaco Felix Salten, pseudonimo di Siegmund Salzmann, pubblicò il romanzo Bambi, la vita di un capriolo nel 1923, da cui la Disney trasse nel 1942 l’amatissimo film d’animazione. Con qualche differenza rispetto alla versione originale, non solo nella trama, ma anche nella specie del protagonista, che diventò un cucciolo di cervo dalla coda bianca al posto di uno di capriolo. La legge sul copyright degli Stati Uniti è limitata alla vita dell’autore, più 70 anni. Salten morì nel 1945: Bambi della Disney è ancora protetto dal copyright, ma la società non ha alcun diritto esclusivo sul lavoro di Salten. Per il momento non sono stati rivelati dettagli sul film, né la data di uscita, ma le riprese dovrebbero iniziare a fine gennaio.