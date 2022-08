Mangia un Balut e rischia di morire soffocato: 40enne salvato al San Paolo

Un uomo di 40 anni ha ingerito un Balut, un piatto tipico del sud est asiatico, conosciuto per ipotetiche proprietà afrodisiache. Si tratta di un uovo d’anatra fecondato e bollito all’interno del guscio, poco prima della schiusa. Una vicenda che ha dell’incredibile sia per la scelta del quarantenne sia perché l’uovo è rimasto incastrato nell’esofago cervicale. L’uomo ha rischiato così di soffocare ed è stato salvato in extremis al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo grazie a un intervento chirurgico d’urgenza.

Mangia un Balut e rischia di soffocare

L’equipe di Endoscopia digestiva diretta dal dottor Luca De Luca, insieme al team di Chirurgia Robotica dell’Ospedale San Paolo diretta dal professor Paolo Pietro Bianchi e al team di Anestesia e rianimazione diretta dal professor Davide Chiumello, ha effettuato un’attenta analisi prima di intervenire. All’arrivo in ospedale, infatti, l’uomo aveva questo corpo estraneo incastrato nell’esofago cervicale, a diretto contatto con la trachea. L’uovo d’anatra, infatti, viene bollito nel suo guscio e l’alta temperatura dell’acqua ha calcificato lo scheletro dell’embrione, facendolo restare incastrato.

L’uomo salvato grazie alla frammentazione endoscopica

L’intervento che ha salvato il 40enne è avvenuto grazie all’utilizzo della chirurgia robotica. Il robot, infatti, ha eseguito una frammentazione endoscopica con cui l’uovo è stato spinto nella cavità gastrica, liberando l’esofago. L’intero intervento è avvenuto senza alcuna incisione, così da non danneggiare il canale digerente e permettere al paziente un pronto recupero della funzionalità. L’uomo è stato già dimesso.

Cos’è il Balut

Il Balut è un piatto cucinato in molti Paesi del sud-est asiatico, forse di origine vietnamita. Si tratta sostanzialmente di un uovo d’anatra, che viene cucinato quando l’embrione è ormai quasi completamente formato. Poco prima della schiusa, viene cotto all’interno dello stesso guscio. Per le culture asiatiche è un cibo afrodisiaco, tanto da essere cucinato anche dagli ambulanti in alcuni quartieri a luci rosse la notte.