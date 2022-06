Balneazione, Austria premiata per le acque migliori d’Europa

Svelato il paradiso blu d’Europa. È online il rapporto 2022 dell’AEA, l’Agenzia Europea dell’ambiente, che come ogni anno ha individuato le acque di balneazione migliori del vecchio continente. Medaglia d’oro per l’Austria, nonostante sia l’unica nazione della Top 10 a non avere un accesso sul mare. Sul podio ci sono poi Malta e la Grecia, mentre l’Italia deve accontentarsi del dodicesimo posto. In fondo alla classifica invece vi sono Ungheria, Slovacchia e infine Polonia, che ha comunque registrato miglioramenti rispetto al 2021.

LEGGI ANCHE: Bandiere blu, tutti i lidi italiani premiati nel 2022

I requisiti delle acque di balneazione che hanno portato alla vittoria dell’Austria

Il rapporto 2022 dell’AEA ha monitorato quasi 22 mila siti di balneazione interni e costieri. L’analisi ha coinvolto tutti gli Stati membri dell’Unione Europea oltre ad Albania e Svizzera. Assente per la prima volta invece il Regno Unito, che lo scorso anno si posizionò in fondo alla classifica. La valutazione è frutto di un attento studio di campioni d’acqua prelevati durante la scorsa stagione estiva, tenendo conto dei batteri derivanti da scarichi di acque reflue e allevamento di bestiame. Ogni campione entra poi, in base alla sua qualità, in una scala di quattro valori, ossia eccellente, buono, sufficiente e scarso. Quest’ultimo grado si riferisce ad acque il cui ingerimento può causare problemi di salute tra cui guai di stomaco e intestinali.

In cima alla classifica si è posizionata l’Austria, con il 97,9 per cento delle acque nella categoria eccellente. Medaglia d’argento per Malta (96,6), seguita da Grecia (95,8) e Croazia (95,7). Crollo verticale per Cipro che si accontenta del quinto posto dopo che nel 2021 aveva registrato il 100 per cento di acque eccellenti. A completare la Top10 ci sono poi nell’ordine Danimarca, Germania, Lituania, Bulgaria e Portogallo. L’Italia si è piazzata 12esima con l’87,7 per cento delle acque in categoria eccellente su oltre 5500 campioni. Un dato migliore rispetto alla media europea che staziona all’84 per cento. Male Ungheria (60,2), Slovacchia (50) e Polonia, ultima con appena il 44,5 per cento. Un dato che, seppur basso, è raddoppiato rispetto al 2021.

La qualità delle acque è in miglioramento ma alcuni problemi restano

Come riporta l’AEA, la qualità delle acque di balneazione in Europa è notevolmente cresciuta negli ultimi decenni. Il miglioramento del trattamento delle acque reflue e la gestione sistematica degli impianti hanno infatti portato a una «drastica riduzione degli inquinanti organici rilasciati attraverso rifiuti urbani». Nel 1991 l’Europa vantava appena il 74 per cento di ottime acque di balneazione, mentre oggi il dato è di gran lunga superiore al 90 per cento. L’ultimo rapporto ha anche sottolineato come il 95,1 per cento delle acque europee abbia rispettato il requisito minimo di balneazione.

Restano però ancora alcuni nei. In sei nazioni, tra cui la Francia, il 3 per cento delle acque di balneazione per un totale di 99 stabilimenti è risultato di scarsa qualità. Secondo la normativa, cinque anni consecutivi con tali numeri portano immediatamente alla chiusura permanente dei lidi. Quest’anno è successo a 45 aree del vecchio continente, 31 delle quali solo in Italia. Per evitare l’insorgere di tali problemi, lo Stato deve provvedere a introdurre misure adeguate per identificare ed eliminare le cause dell’inquinamento. Fondamentale anche avvisare la popolazione con opportuna segnaletica che ne vieti la balneazione.