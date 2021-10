Roma, ma soprattutto Torino. Dai primi dati in arrivo il centrosinistra è in vantaggio in entrambe le città. Mentre a Trieste, teatro stamani degli scontri tra portuali e forze dell’ordine, ha vinto il sindaco uscente del centro-destra. I ballottaggi insomma non premiano il centrodestra che al primo turno aveva già perso (ma non era stata una sorpresa) a Milano. Il centrosinistra vince anche a Caserta, a Savona, a Varese. Riconfermato Clemente Mastella a Benevento.

Ballottaggi: i risultati nelle città

Ballottaggi: a Roma Gualtieri in ampio vantaggio su Michetti

Roberto Gualtieri in testa nel ballottaggio a Roma. È quanto emerge dalle prime proiezioni e dagli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai, con una copertura del campione dell’80 per cento. Il candidato del centrosinistra è dato tra il 59 e il 63 per cento ed Enrico Michetti tra il 37 e il 41 per cento. Secondo gli exit poll di La 7, il candidato del centrosinistra è avanti tra il 57.2 e il 59.2 per cento, Michetti tra il 40.8 e il 42.8 per cento. Gualtieri è dato in vantaggio al 59,1 per cento nel ballottaggio a Roma, secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per la Rai, con una copertura del campione del 7 per cento. Enrico Michetti è al 40,9.

Ballottaggi: a Torino avanti Lo Russo

Netta anche la distanza a Torino tra Stefano Lo Russo del centrosinistra e Paolo Da Milano del centrodestra. Secondo gli exit poll il primo è accreditato del 56-60 per cento dei voti contro contro il 40-44 dell’altro candidato. La prima proiezione con una copertura del campione del 7 per cento conferma il vantaggio di Stefano Lo Russo con il 59,2 per cento. A dirlo è la rilevazione del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Paolo Damilano (centrodestra) è al 40,8 per cento. Nella città della Mole l’affluenza finale è stata del 42,13 per cento, in ulteriore diminuzione rispetto al 48,08 per cento registrato al primo turno.

Ballottaggi: a Trieste vince Di Piazza contro Russo

Roberto Di Piazza è stato dichiarato vincitore del ballottaggio a Trieste. Ha vinto di misura, il 51,3 per cento contro il 48,7 dello sfidante Francesco Russo per il centrosinistra.

Ballottaggi: a Benevento vince Mastella

Clemente Mastella è stato confermato per il suo secondo mandato a sindaco di Benevento con il 52,7 per cento dei voti al ballottaggio contro il 47,3 del suo avversario del centro-sinistra Luigi Diego Perifano.

Ballottaggi: a Varese vince il centro-sinistra

I varesini hanno deciso di affidare la guida della “città giardino”, per altri cinque anni, a Davide Galimberti, sindaco uscente di centrosinistra. Una scelta che consolida il ribaltone di cinque anni fa, quando lo stesso Galimberti interruppe un dominio ininterrotto della Lega durato 23 anni. Galimberti ha battuto con il 53 per cento lo sfidante Matteo Bianchi, deputato della Lega, che si è fermato al 46.