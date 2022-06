Ballottaggi, Calenda parla di Azione: «Noi essenziali in tante città»

Dopo il lungo weekend di ballottaggi e la tornata elettorale che ha coinvolto decine di comuni in tutta Italia per tutto il mese di giugno, per la politica italiana è tempo di reazioni e bilanci. Tra i tanti leader di partito che hanno commentato i risultati, tra flop inattesi e risultati eclatanti, c’è stato anche spazio per le dichiarazioni di Carlo Calenda. Il segretario di Azione ha fatto discutere per le sue dichiarazioni durante la diretta dello Speciale Tg1 dedicato alle amministrative. «I nostri voti sono stati essenziali in tante città», ha sottolineato Calenda, che punta a far riconoscere il valore del proprio partito e ha parlato anche di campo largo.

Calenda: «Azione essenziale in tante città»

«I nostri voti sono stati essenziali in tante città», ha dichiarato quindi Carlo Calenda, specificandone anche alcune: Verona, Monza, Alessandria e Catanzaro. Questo, secondo lui, è il «segno evidente che c’è uno spazio molto significativo per un’offerta riformista e pragmatica sganciata dal conflitto ideologico. Quando il centrosinistra o il centrodestra sono in grado di recepirla la differenza è evidente». Il segretario è intervenuto durante lo Speciale Tg1, spiegando anche che «l’alta astensione ci dimostra la necessità di dare rappresentanza a un mondo che oggi non si ritrova negli attuali schieramenti politici. Soprattutto perché sono “ammucchiate” di tutti insieme. Ed è per questo che continueremo ad andare avanti con Più Europa nella costruzione di un’area liberale e riformista insieme a tanti amministratori locali cercando di recuperare tanti elettori che non si sono recati alle urne».

Calenda su Pd e campo largo: «Noi altra strada»

Ma la lunga mattinata di Carlo Calenda non è finita. Poco dopo lo Speciale Tg1, il segretario di Azione ha parlato anche ai microfoni di Sky. La questione posta è relativa al campo largo. «Letta lo deve fare con i 5 Stelle», ha dichiarato Calenda, « è il suo progetto e va benissimo così noi facciamo un’altra strada cercando di recuperare non solo il voto di sinistra ma anche di centrodestra. I nostri candidati sono andati tutti in doppia cifra ed erano iscritti ad Azione a + Europa e guardando i flussi, i voti vengono metà dal centrosinistra e metà dal centrodestra, ed è quello che faremo».