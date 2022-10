L’ex portiere Ballotta minacciato dagli usurai: «Ti mandiamo qualcuno»

«Stai attento, vuoi che faccia arrivare qualcuno?». Con queste parole un uomo avrebbe minacciato Marco Ballotta, ex portiere di Serie A. Secondo chi sta indagando in queste ore sulla vicenda, si tratterebbe di usurai. I fatti risalirebbero a maggio 2021, ma emergono ora a seguito dell’inchiesta Radici della Guardia di Finanza. Infatti, uno degli indagati avrebbe parlato. In seguito, sarebbero state eseguite 23 misure cautelari. L’ipotesi di reato è di minaccia aggravata da modalità mafiose.

Ballotta, l’ex portiere nel mirino degli usurai

Dopo aver lasciato il calcio, Ballotta si sarebbe ritrovato con 250 mila euro di debito con un istituto di credito. Così, aveva chiesto a un intermediario di trovare qualcuno in grado di coprire quel debito. In quel momento avrebbe conosciuto un certo Moschella, che secondo la procura sarebbe parte della ‘ndrangheta calabrese e appartenente a due diverse cosche. A questo punto, Moschella avrebbe presentato Ballotta a Roberto Radici. Quest’ultimo si sarebbe proposto di parlare con il direttore della banca a cui Ballotta doveva questa somma per 5.000 euro.

Dopo il pagamento, Radici non si sarebbe più fatto vedere. Mesi dopo, Ballotta riesce a rintracciarlo e lo trova in un ufficio a Modena. Quando l’ex portiere gli aveva mosso delle accuse, Radici gli avrebbe chiesto di parlarne fuori dall’ufficio. In strada, ci sarebbe stato Moschella ad attenderlo e a minacciarlo.

L’ex portiere aggredito: le indagini

Oltre alle minacce, lo sportivo avrebbe ricevuto anche due pugni al petto. Secondo gli inquirenti, questo sarebbe un modus operandi di diversi clan. Infatti, non sarebbero stati pochi i casi in cui gli esponenti avrebbero minacciato di bruciare aziende pur di non restituirle ai legittimi proprietari, oppure conseguenze in caso di intervento di un legale. Un altro metodo di intimidazione sarebbe quello di incendiare auto di proprietà dei malcapitati.

Dopo i fatti, l’ex calciatore aveva lasciato perdere e aveva dato per persi i suoi soldi. Ballotta ha giocato per le squadre Bologna, Parma, Modena, Lazio e Inter.