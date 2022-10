Ballando con le stelle stasera su Rai1: ospiti Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Stasera 22 ottobre, alle 21.25 su Rai1, si torna in pista. Milly Carlucci tornerà infatti con la terza puntata di Ballando con le stelle, show in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, a Roma. Al suo fianco Paolo Belli. L’appuntamento di oggi promette scintille, soprattutto dopo le recenti polemiche fra Marta Flavi, eliminata la scorsa settimana, e il giudice Guillermo Mariotto. «È un cafone», ha sentenziato la conduttrice, scottata per lo zero ricevuto dalla sua performance con Simone Arena. «Lo trovo scorretto». La coppia, nonostante la delusione, potrà comunque rifarsi stasera nel ripescaggio. Ospiti di stasera saranno Simona Izzo e Ricky Tognazzi, coppia nella vita dal 1995. L’intero corpo di ballo farà inoltre gli auguri a Samuel Peron per la nascita del suo primo figlio. La visione dello show sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ballando con le stelle, le polemiche di Marta Flavi su Guillermo Mariotto

Tutto pronto per la terza puntata di Ballando con le stelle. Animi caldi dopo l’eliminazione, sette giorni fa, di Marta Flavi e Simone Arena. Dopo soli 16 punti nell’esibizione principale, la coppia aveva dovuto affrontare lo spareggio con Dario Cassini e Lucrezia Lando. I giudici hanno preferito salvare questi ultimi, condannando l’altra coppia alla prima esclusione della stagione. Nulla è però perduto. La conduttrice televisiva e il suo partner di ballo potranno rifarsi già stasera con il ripescaggio. Dovranno però dimostrare dedizione e lavoro per rimettersi in carreggiata e meritarsi nuovamente il posto. Marta Flavi dovrà prima placare il suo animo, soprattutto dopo l’attacco al giudice Guillermo Mariotto. «È un cafone», ha sbottato la donna di fronte a Milly Carlucci. «Lo trovo scorretto e offensivo. Credo faccia così per avere l’attenzione dei media». Mariotto aveva infatti assegnato un secco zero alla sua performance, cagionandone l’eliminazione.

.@FlaviMarta si confida con @milly_carlucci dopo l’eliminazione e non risparmia le critiche a uno dei giudici!

Ascoltate il video👇#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/y4L2teFf4B — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 18, 2022

Vincitori della seconda puntata di Ballando con le stelle erano stati invece Giampiero Mughini e Veera Kinnunen che, con il tesoretto dei giudici, avevano conquistato 60 punti. Medaglia d’argento per Gabriel Garko e Giada Lini con 47 punti, tre in più di Alex di Giorgio e Moreno Porcu. Ai piedi del podio Alessandro Egger e Tove Villfor (43), seguiti dalle coppie Ema Stokholma-Angelo Madonia (38), Luisella Costamagna-Pasquale la Rocca (37) e Rosanna Banfi-Simone Casula (36). Più staccati Enrico Montesano e Alessandra Tripoli (33) e Lorenzo Biagiarelli, che con Anastasia Kuzmina aveva ottenuto 32 punti. A pari merito le coppie Iva Zanicchi-Samuel Peron e Paola Barale-Roly Maden con 31 punti. Ultime invece le due coppie che hanno affrontato lo spareggio con l’eliminazione, come detto, di Marta Flavi.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi saranno Ballerini per una notte stasera 22 ottobre 2022 su Rai1

Grande attesa per gli ospiti di stasera 22 ottobre. Ballando con le stelle accoglierà in studio infatti Simona Izzo e e Ricky Tognazzi. Partner anche nella vita dal 1995, i due si cimenteranno con una coreografia ad hoc preparata dai coreografi. Al tavolo della giuria, come per le altre performance, la presidente Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Non mancheranno le voci del popolo Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale e Rossella Erra. Presente anche il custode del tesoretto Alberto Matano. L’intero corpo di ballo inoltre preparerà sicuramente gli auguri per Samuel Peron. Il ballerino, che quest’anno gareggia con Iva Zanicchi, ha annunciato la nascita del piccolo Leonardo, frutto del suo amore con Tania Bambaci. Ad annunciarlo è stato lo stesso danzatore con una storia su Instagram.