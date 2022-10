Ballando con le stelle stasera su Rai1: ospiti Nino Frassica e Sofia Raffaeli

Quarto appuntamento con la danza su Rai1. Stasera 29 ottobre alle 21.25 Milly Carlucci condurrà una puntata che, oltre alle coppie in gara, sarà ricca di ospiti dal mondo dello spettacolo e dello sport. Fra i protagonisti di oggi il comico messinese Nino Frassica, ballerino per una notte con la signora Coriandoli. Ospite anche la conduttrice ed ex modella Paola Perego. Non finisce qui, perché oltre a loro sbarcherà all’Auditorium del Foro Italico anche la campionessa del mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, che si esibirà con una coreografia ad hoc. Ballando con le stelle però rischia di dover fare a meno di due fra le coppie più amate della stagione. Iva Zanicchi ha lamentato problemi familiari e potrebbe assentarsi. Probabile l’assenza di Gabriel Garko, infortunatosi a un braccio durante le prove. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ballando con le stelle, le anticipazioni di stasera 29 ottobre 2022 su Rai1

La terza puntata di Ballando con le stelle della scorsa settimana si era conclusa con la vittoria di Paola Barale, che in coppia con Roly Maden aveva conquistato 52 punti. Medaglia d’argento per Dario Cassini e Lucrazia Lando, staccati di due lunghezze, mente al terzo posto si erano piazzati Rosanna Banfi e Simona Casula con 47 punti. Clamorosa caduta per Giampiero Mughini, che aveva concluso la puntata al penultimo posto con appena 14 punti assieme a Veera Kinnunen. Nessuna eliminazione, dato l’infortunio di Luisella Costamagna che le aveva impedito di scendere in pista. Anche la puntata di stasera, la quarta stagionale, potrebbe andare in diretta priva di alcuni protagonisti. A rischio infatti la presenza per Gabriel Garko e Iva Zanicchi. Per il primo si parla di un infortunio al braccio durante le prove, mentre la seconda ha lamentato problemi familiari.

La scena di Ballando con le stelle sarà dunque probabilmente in mano ai quattro ospiti della puntata. Si tratta di una vera novità, dato che solitamente il format prevede una sola incursione esterna sul palco dell’Auditorium del Foro Italico. Milly Carlucci accoglierà prima di tutti Nino Frassica, che danzerà in compagnia della signora Coriandoli, all’anagrafe Maurizio Ferrini. Fra gli ospiti anche Paola Perego e la campionessa del mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli. Quattro volte medaglia d’oro, si cimenterà stasera in una coreografia ad hoc per la trasmissione. Immancabile ovviamente la giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Voci del pubblico saranno Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale e Rossella Erra, mentre Alberto Matano custodirà il tesoretto. Occhi puntati soprattutto su Marta Flavi, eliminata due settimane fa, che tenterà di rientrare grazie al ripescaggio.