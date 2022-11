Ballando con le stelle, stasera su Rai1 ospite Wanda Nara

Ballando con le stelle torna stasera 5 novembre, alle 21.25 su Rai1, con un nuovo appuntamento ricco di sorprese. Con la guida di Milly Carlucci, in collaborazione con Paolo Belli, si ripartirà dalla brillante vittoria dello scorso sabato di Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, capaci di conquistare giudici e pubblico. Grande attesa però per l’ospite di puntata. Stasera arriverà all’Auditorium Rai Wanda Nara, in queste settimane al centro del gossip per la fine del suo amore con il calciatore Mauro Icardi. In pista ci sarà anche Gabriel Garko, nonostante l’infortunio al braccio incappato nella precedente puntata. La visione di Ballando con le stelle sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile trovare anche le esibizioni scorse e i momenti salienti della stagione.

Ballando con le stelle, le anticipazioni di stasera 5 novembre 2022 su Rai1

La conferma di Gabriel Garko e l’arrivo di Wanda Nara

Il nuovo appuntamento di Ballando con le stelle metterà i Vip alla prova con coreografie di danza sempre più complesse. Grande attesa per la probabile presenza di Marta Flavi, che qualche giorno fa ha annunciato la guarigione dal Covid ed è quindi pronta per tornare in pista con il ripescaggio dopo la fragorosa eliminazione. La conduttrice si era infatti scagliata contro il giudice Guillermo Mariotto, definendolo un «cafone» per averle assegnato un secco zero per la performance. In pista anche gli altri concorrenti ancora in gara, tra cui Gabriel Garko che sarà regolarmente in onda dopo l’infortunio. «Ho il tendine rotto, mercoledì mi dovrà operare», ha detto l’attore sui canali social del programma. «Sabato però sarò in gara con una coreografia speciale». Al tavolo della giuria siederanno, oltre al già citato Mariotto, anche Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Capitano sarà ancora Carolyn Smith.

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Gabriel Garko 😲

Ascoltate cosa ha da dirvi nel video👇#BallandoConLeStelle@milly_carlucci @giadalini pic.twitter.com/8Ke2Bs2dYv — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 2, 2022

In studio torneranno anche i volti della giuria popolare di Ballando con le stelle Sara Di Vaira, Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Presente anche Alberto Matano, custode del tesoretto che conferisce punti aggiuntivi ai concorrenti. Riflettori puntati anche sull’ospite di stasera 5 novembre. All’Auditorium Rai arriverà infatti Wanda Nara, protagonista del gossip italiano per la fine del suo amore con Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter, oggi in forze al Galatasaray, ha però commentato su Instagram un post dell’ex moglie con le due figlie con le tenere parole «I miei tre amori».

La classifica di sabato scorso con la vittoria di Rosanna Banfi

La quinta puntata di Ballando con le stelle partirà dalla classifica di sabato scorso. Campioni di puntata erano stati Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 78 punti e vincitori del tesoretto. Al secondo posto la coppia Zanicchi-Peron con 61 punti davanti al duo Ema Stokholma-Angelo Madonia (54). Per la conduttrice di Rai Radio2 si è trattato del secondo podio consecutivo in stagione. Quarto posto per Gabriel Garko e Giada Lini (52), davanti alle coppie Egger-Villofor (48) e Di Giorgio-Porcu (46). Settimi Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina (39), seguiti da Banfi-Casula (vincitori due settimane fa) con 36 punti. In chiusura Barale e Maden (31), Mughini-Kinnunen (26), Costamagna-la Rocca (25) e Cassini-Lando (20).