Ballando con le stelle, stasera su Rai1: dopo la lite con Selvaggia Lucarelli, Mussolini lascerà il programma?

Stasera, 23 ottobre 2021 alle 21,25 su Rai1, torna la magia del ballo. Secondo appuntamento in prima serata per Ballando con le stelle, uno dei dance show più amati del palinsesto televisivo che anche quest’anno può vantare la conduzione di Milly Carlucci. Il programma sarà disponibile alla visione anche in streaming su RaiPlay.

Ballando con le stelle, scaletta e concorrenti di stasera 23 ottobre 2021 su Rai1

Sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico, a Roma, un cast stellare è pronto a darsi battaglia a passi di danza. Come sabato scorso, tredici vip si esibiranno grazie alle lezioni e alla guida dei maestri storici del programma e di alcune new entry, star internazionali di categoria. Ogni concorrente sarà chiamato a portare in scena qualcosa di suo, fra danze caraibiche, balli classici e ritmi latino-americani, in grado di incarnare il viaggio personale verso la finalissima di questa 16esima edizione.

In pista, l’ex pilota della Moto Gp Andrea Iannone sarà assieme alla professionista Lucrezia Lando, mentre Al Bano ballerà con Oxana Lebedew. La cantante Arisa si esibirà con Vito Coppola, il rugbista Alvise Rigo farà coppia con Tove Villfor e Bianca Gascoigne danzerà con Simone Di Pasquale. Spazio anche all’ex difensore del Torino Fabio Galante, sul palco con Giada Lini, e all’hair stylist Federico Lauri, in scena con Anastasia Kuzmina. E ancora, il cantante Memo Remigi sarà con Maria Ermachkova, Mietta avrà come spalla Maykel Fonts e Sabrina Salerno ballerà con Samuel Peron. Infine, Valeria Fabrizi sarà con Giordano Filippo, il fisico Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira e Morgan salirà sul palco con Alessandra Tripoli.

Di recente si sono diffusi alcuni rumors circa un possibile addio del cantante dopo la terza puntata. La notizia è stata prontamente smentita sia dalla Rai – «solo fake news» il commento di Carlucci – che dallo stesso artista. «Il limite nei mie confronti è stato ampiamente superato», ha sentenziato il cantante nel rispondere a coloro che lo reputano inaffidabile e ingestibile.

Domani sera alle 19.00 circa usciranno le card, potrete votare la nostra coppia attraverso i social ufficiali del programma @ballandoconlestelle: Instagram, Facebook, Twitter.

Nelle stories troverete le istruzioni.@milly_carlucci @aletripoli87 #ballandoconlestelle #morgan pic.twitter.com/x5phSKorNj — Morgan (@InArteMorgan) October 22, 2021

La musica sarà curata da Paolo Belli e la sua Big Band che accompagnerà dal vivo le esibizioni dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili dettati da ogni episodio.

Vincenzo Salemme sarà “Ballerino per una notte” stasera 23 ottobre 2021 su Rai1

Elemento fondamentale del programma sarà, come sempre, la giuria pronta a criticare o elogiare le performance dei concorrenti. Le sedie più temute dai tredici vip saranno occupate da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Come da tradizione, non mancherà la giuria popolare alla cui guida siederà Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare le votazioni e persino smentirle premiando i concorrenti penalizzati.

Anche quest’anno uno spazio sarà dedicato all’ospite speciale, il “Ballerino per una notte”. Secondo vip della 16esima stagione sarà Vincenzo Salemme, regista e sceneggiatore campano che lo scorso 7 ottobre è tornato in sala con il film Con tutto il cuore. Il cineasta dovrà imparare una coreografia ideata ad hoc per lui, in modo da sorprendere giudici e pubblico a casa con una performance di spessore.

Mussolini lascia Ballando con le stelle dopo la lite con Selvaggia Lucarelli?

Intanto non si placano le polemiche fra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, tanto che secondo alcuni rumors quest’ultima sarebbe pronta a lasciare lo show. «Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare», ha scritto su Instagram la donna nel rispondere a una storia di Selvaggia Lucarelli. Le due erano già arrivate ai ferri corti in trasmissione, ma la goccia finale sembra essere arrivata sui social. La giornalista e scrittrice laziale ha infatti profondamente attaccato la presenza di Mussolini nel programma in alcune sue stories. «Le dittature finiscono prima o poi», ha scritto Lucarelli, in risposta a un fan che le chiedeva il motivo della presenza di Mussolini a Ballando con le stelle, scatenando la furia della rivale. Difficile ora dire se la donna sarà o meno presente stasera, non resta altro che aspettare la messa in onda.