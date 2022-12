Ballando, Mariotto: «Selvaggia Lucarelli si batte per le donne ma le detesta»

L’edizione 2022 di Ballando con le Stelle si è conclusa venerdì 23 dicembre scorso, con quasi 4 milioni di spettatori e il 30% di share. Si è trattata di una delle edizioni più accese e chiacchierate degli ultimi anni, grazie anche alla presenza di Selvaggia Lucarelli e delle sue innumerevoli polemiche.

Mariotto contro la Lucarelli: la polemica

Qualche giorno fa, Milly Carlucci ha precisato che non è compito suo gestire gli scontri della giuria, affermando che «non tocca a me fare la reprimenda» Ma Guillermo Mariotto ha ribadito: «È la narrativa del programma. Ricordiamoci che è una gara di ballo televisiva. Noi dobbiamo intrattenere seriamente. E mai come in questa occasione lo abbiamo fatto, al punto tale da dividere l’Italia in due come se si trattasse di una partita di calcio, per i commenti, per la furia della gente. Andavo al bar e ognuno diceva la sua, mancava solo il mio cane».

Lo stesso Mariotto ha descritto la Lucarelli come una «scimmia che tira escrementi a tutti» – affermazione che, più che intrattenimento, aveva i caratteri di un’offesa di cattivo gusto. Lo stesso stilista ha però precisato che «quell’immagine faceva parte della narrativa, era il momento giusto per evocarla e anche Selvaggia sa che è vero». E ancora: «Per quanto sia abituata ai giudizi, lei si arrabbia quando la gente risponde a tono alle sue certezze. È del leone, vive con l’idea di cercare di governare il mondo, ma non funziona così».

«Selvaggia contro le donne»

A chi gli ha chiesto se Luisella Costamagna abbia vinto per merito, lui ha risposto che «insieme a Montesano e Garko è stata l’unica a far vedere di avere lo swing, ovvero la capacità di eseguire i movimenti con gusto, con piacere, con grazia, con il trasporto di qualcosa che porti dentro di te fin dalla nascita». Quindi l’ennesimo attaco a Selvaggia: «Lei si batte per le giuste crociate a favore delle donne ma le detesta tutte. Se sono amate le deve odiare, è fatta così: si fa come dico io e solo io ho ragione».