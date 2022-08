Ballando con le stelle 2022, cast al completo: chi sono i 13 vip in gara

Ballando con le stelle 2022 sta per tornare. Quest’anno sono 13 i vip che si sfideranno a colpi di passi di danza sulla Rete Ammiraglia. Le novità di quest’anno saranno tantissime. Per iniziare, ci saranno giornalisti del calibro di Giampiero Mughini e Luisella Costamagna, ma non mancherà lo straordinario ritorno in Rai per Iva Zanicchi, che ha confermato solo da poche settimane la sua partecipazione. Lo show segue il copione di sempre: 13 personaggi famosi danzano con altrettanti maestri di danza sconosciuti al grande pubblico per decretare il vincitore a colpi di televoto e di giuria. Quali sono le novità di quest’anno?

Ballando con le stelle 2022, ecco chi scenderà in pista

Chi saranno gli altri protagonisti di questa edizione? Oltre a Gabriel Garko e Paola Barale, ci saranno anche Marta Flavi, Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio. Completano la rosa Ema Stokholma, Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli. Come sempre, con la rosa dei nomi scoppiano anche le polemiche e le sostituzioni.

In ogni caso, resta un cast spettacolare, che assicurerà tantissimo divertimento. La nuova edizione partirà il prossimo 8 ottobre e andrà avanti tutti i sabati fino a Natale, rigorosamente su Rai Uno.

Nino D’Angelo non ci sarà, mentre è polemica su Enrico Montesano

Come per qualsiasi nuova edizione, le polemiche sono dietro l’angolo. In questo caso, la prima voce riguarda Nino D’Angelo che – secondo Il Fatto Quotidiano – avrebbe deciso di lasciar perdere. La produzione provvederà a una sostituzione. Nel frattempo, è polemica anche per Enrico Montesano, che invece dovrebbe essere in gara.

La sua partecipazione al programma televisivo è stata molto contestata per via delle sue posizioni no-vax e contro il Green Pass. Per un certo periodo, Montesano si era scagliato anche con la Rai per la sua comunicazione contro la pandemia. Per questo, in tanti si chiedono sui social cosa significhi questa partecipazione. Infine, l’ultima polemica riguarda Lorenzo Bigiarelli. Oltre a essere un noto chef di programmi Rai, sarebbe anche il compagno di Selvaggia Lucarelli, che sarà in giuria.