Ballando con le stelle, Zanicchi insulta Lucarelli: il video

Debutto tv con il botto per la nuova stagione di Ballando con le stelle. Nel corso della prima puntata Iva Zanicchi ha infatti un pesante insulto a Selvaggia Lucarelli, pensando di non essere colta in flagrante dal microfono. Tanti telespettatori lo hanno invece colto già in diretta tv e, in effetti, il video incriminato lascia pochi dubbi.

Il momento dell’insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli

Al termine dell’esibizione della conduttrice e cantante di Zingara, la giudice-giornalista si è scontrata sia con il ballerino Samuel Peron (che le ha detto: «Tu di ballo non ne capisci»), sia con la concorrente («Dammi quel ca..o che vuoi»), per poi dare zero come voto. A quel punto Zanicchi ha abbracciato Peron e gli ha detto qualcosa nell’orecchio, che è sembrato essere un insulto: «Tr**a». Non carpito dalla diretta interessata, ma dai telespettatori sì, complice il microfono non lontano abbastanza.

Io attendo le scuse. https://t.co/FF9gbkztNM — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 8, 2022



Il video del momento incriminato ha iniziato a girare e, nella notte, su Twitter, Lucarelli ha postato il video dell’insulto scrivendo: «Io attendo le scuse».

Lucarelli, polemiche per la partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli

Nel corso puntata Lucarelli è anche scoppiata in lacrime dopo l’esibizione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli, che figura tra i concorrenti e che ha ballato una bachata insieme all’insegnante Anastasia Kuzmina. Proprio la partecipazione dello chef a Ballando con le stelle ha fatto scendere in campo il Codacons, alla vigilia dell’esordio della nuova stagione del programma: la questione sollevata è stato un possibile conflitto di interessi tra il ruolo di giurata della giornalista, che dovrà valutare l’abilità dei ballerini in gara, e la presenza, tra i concorrenti del programma, del suo compagno.