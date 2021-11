Ballando con le stelle, stasera su Rai 1: forfait di Immobile, ballerino per una notte, le anticipazioni

Prosegue l’avventura di Ballando con le stelle, in onda questa sera, sabato 20 novembre 2021, alle 20.30 su Rai 1. Milly Carlucci torna al timone della sesta puntata del dance show che, a giudicare dalle indiscrezioni che circolano sul web, si preannuncia ricca di sorprese.

Ballando con le stelle: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 1 alle 20.30

Ballando con le stelle: novità sul scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Dopo l’acceso scontro della scorsa settimana tra Morgan e Selvaggia Lucarelli che, nel giudicare il samba del cantautore, aveva paragonato la prova a «un ballo di una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo», tutti sperano che i due seppelliscano l’ascia di guerra. Anche Carlucci confida nel loro buonsenso, affinché i toni si plachino e ritorni l’armonia. I nervi, tuttavia, continuano ad essere tesissimi e la lite pare essere andata ben oltre i confini del programma. Intervistato da Fanpage e da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il musicista ha raccontato di aver querelato la giornalista perché si sarebbe permessa di pubblicare sui social una sua chat privata. Le premesse non fanno pensare alla possibilità di una riconciliazione e, se da un lato, il confronto in trasmissione potrebbe contribuire a calmare le acque, dall’altro potrebbe peggiorare ulteriormente le cose, a scapito del programma e delle altre coppie in gara. Che, come ogni settimana, saranno si sfideranno su balli latino-americani, da sala e standard e faranno di tutto per convincere la giuria, capitanata da Carolyn Smith, e gli opinionisti in sala, Alberto Matano, Roberta Bruzzone, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. L’obiettivo è uno solo: portare a casa una bella performance e rimanere nella parte alta della classifica.

Morgan contro Selvaggia Lucarelli e gran parte della giuria di #BallandoConLeStelle.

Che spettacolo, che show! [1/4] pic.twitter.com/ryhGGoFbMQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 13, 2021

Ballando con le stelle: gli ospiti della puntata e il forfait del ‘ballerino per una notte’

Nel corso della serata, Carlucci dedicherà uno spazio all’iniziativa Un calcio all’esclusione voluta da Papa Francesco e patrocinata dalla Società Sportiva Lazio. Un progetto che punta all’inclusione sociale dei più piccoli attraverso lo sport praticato in parrocchia e che si concretizzerà in una partita amichevole in programma domenica 21 novembre a Formello, al Training Center della squadra. A illustrare l’idea, ci saranno gli attori Lillo e Paolo Calabresi e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Mancherà stasera invece, il ballerino per una notte. Questa volta, sarebbe toccato al calciatore Ciro Immobile (accompagnato dalla moglie Jessica Melena) indossare le scarpe da ballo e scendere in pista. Tuttavia, l’attaccante della Lazio è stato costretto a fare marcia indietro a causa di un infortunio al polpaccio. Nonostante tutto, la coppia sarà ugualmente presente per sostenere l’evento benefico e godersi lo show.