Ballando con le stelle stasera su Rai 1: cosa sapere sulla finalissima del programma condotto da Milly Carlucci

Dopo dieci serate di successo, Ballando con le stelle si prepara al gran finale, in onda stasera, sabato 18 dicembre 2021, alle 20.30 su Rai 1. Il dance show condotto da Milly Carlucci celebrerà la conclusione dell’avventura partita a ottobre con suggestive coreografie, ricordi emozionanti e straordinari colpi di scena.

Ballando con le stelle: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 1 alle 20.30

Ballando con le stelle: chi sono le coppie finaliste

Sono sei le coppie pronte a contendersi la vittoria della 16esima edizione del programma: Arisa e Vito Coppola, Morgan e Alessandra Tripoli, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo e Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, rientrati in gioco nel corso della semifinale grazie allo spareggio con Mietta e Maykel Fonts e Alvise Rigo e Tove Villfor. Dopo una prima manche a tema natalizio, i concorrenti si sfideranno a colpi di jive, tango e paso doble per accumulare un punteggio utile ad arrivare sul gradino più alto del podio. A giudicarli Carolyn Smith e la temibile giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Appuntamento sabato ore 20.35 con la finale di #BallandoConLeStelle Rinnoviamo il nostro invito con grande affetto al Professor @CottarelliCPI , sarebbe un immenso piacere averla con noi in studio. Grazie @BrunoVespa #portaaporta @RaiPortaaPorta #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/q2bCTDjUGh — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 17, 2021

Ballando con le stelle: l’ultimo ballo di Simone Di Pasquale

Tra un’esibizione e l’altra, Carlucci e Belli dedicheranno uno spazio all’addio del ballerino professionista Simone Di Pasquale che, dopo 16 anni nel cast, ha deciso di mettere un punto alla sua esperienza nella trasmissione. Per il 43enne si prevedono grandi sorprese e tante parole d’affetto da parte della conduttrice, dei giudici e dei colleghi.

Ballando con le stelle: tutti gli ospiti della serata

Oltre agli opinionisti a bordo campo (Alberto Matano, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberta Bruzzone), tra gli ospiti di Ballando con le stelle ci saranno anche Alberto Angela e Red Canzian. Il divulgatore e il musicista presenteranno, rispettivamente, il nuovo speciale Stanotte a Napoli, in onda il 25 dicembre su Rai 1, e lo spettacolo Casanova Opera Pop, in procinto di partire il 21 gennaio 2022 dal Teatro Malibran di Venezia per proseguire in giro per l’Italia fino al 13 marzo. Ad accompagnare gli ospiti i maestri di Ballando con le stelle, che si esibiranno in un suggestivo quadro dedicato alla città partenopea, e il corpo di ballo del musical, a fianco dell’ex Pooh in un’esibizione live.