Ballando con le stelle, stasera su Rai 1: ultime sfide prima della finale, Monica Bellucci ‘ballerina per una notte’

L’avventura di Ballando con le stelle è quasi arrivata al capolinea. Milly Carlucci, Paolo Belli e la Big Band ritornano con il penultimo appuntamento del dance show, in onda stasera, sabato 11 dicembre 2021, alle 20.30 su Rai 1. Tra ospiti d’onore e gare all’ultimo sangue per accaparrarsi un posto in finalissima, si prospetta una semifinale ricca di colpi di scena.

Tutte le emozioni dell'8ª puntata di Ballando Con Le Stelle sono su RaiPlay👉 https://t.co/8J41s6x4xz pic.twitter.com/4VOBsAqfwo — Rai1 (@RaiUno) December 5, 2021

Ballando con le stelle: le cose da sapere sulla nona puntata in onda stasera su Rai 1 alle 20.30

Ballando con le stelle: tra ultime sfide prima della finale e ripescaggi

Nel corso della diretta, le ultime coppie rimaste in gara (Arisa e Vito Coppola, Tove Villfor e Alvise Rigo, Sabrina Salerno e Samuel Perón, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo) si sfideranno a colpi di danze standard, caraibiche e latino americane per conquistare la giuria e, soprattutto, la finale. In questa serata più che mai, conta portare a casa una performance di qualità e un punteggio utile ad evitare lo spareggio finale. A giudicare le esibizioni, Carolyn Smith e il temutissimo quartetto formato da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Nella seconda parte della puntata, invece, gli eliminati avranno l’ultima chance di rientrare in gioco, grazie a un ripescaggio che li metterà l’uno contro l’altro. Chi riuscirà a spuntarla? I social sembrano avere le idee chiare ma nulla è ancora deciso.

Ballando con le stelle: chi è la ‘ballerina per una notte’

A indossare le scarpette del ‘ballerino per una notte’ sarà l’attrice Monica Bellucci, uno dei volti più noti del cinema italiano e internazionale. Le toccherà imparare, in meno di due ore, una coreografia montata appositamente per lei. Saranno i giudici a decidere se sarà meritevole o meno del tesoretto, un bonus che, assegnato a una delle coppie concorrenti dagli opinionisti in sala (Rossella Erra, Alberto Matano, Alessandra Mussolini e Roberta Bruzzone), potrà migliorarne la posizione in classifica.

Felice di darvi una notizia che mi emoziona molto❣️.

La nostra ballerina per una notte della seconda semifinale di #ballandoconlestelle sarà #MonicaBellucci 😍❤️. Un’icona internazionale di bellezza, bravura e di stile per noi e per voi sulla pista di @Ballando_Rai ⭐️💃🕺⭐️. pic.twitter.com/9xNJGLngBe — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 8, 2021

Ballando con le stelle: ‘Ballando con te’, è tempo di rush finale

Ultimo appuntamento con ‘Ballando con te’, competizione dedicata alla gente comune che ama la danza. I quattro gruppi che, nelle scorse settimane, hanno vinto le sfide scenderanno in pista per un’ultima volta. Tra loro si nasconde il vincitore del torneo.