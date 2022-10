Ballando con le stelle stasera su Rai1: format, concorrenti e ospiti

Riflettori accesi per la nuova stagione di Ballando con le stelle. Stasera 8 ottobre, alle 20.35 su Rai1, andrà in onda la prima puntata dell’anno con un nuovo cast di concorrenti. Alla guida, come da tradizione, ci sarà Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli. Tredici coppie, formate da un vip dello spettacolo e un danzatore professionista, si cimenteranno con coreografie entusiasmanti e innovative. Grande novità, per la prima volta ci sarà una coppia Lgbtq+. Ospite della prima serata sarà Carlotta Mantovan, vedova del compianto Fabrizio Frizzi, cui sarà dedicato un toccante omaggio. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Ecco una guida con tutti i protagonisti della trasmissione.

Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti di stasera 8 ottobre 2022 su Rai1

Pur raggiungendo la 17esima stagione, Ballando con le stelle manterrà invariato il suo format tradizionale. Anche per il 2022 ci saranno 13 coppie in gara che, unendo la competenza di un professionista e la voglia di imparare di un vip, cercheranno il successo finale. Per farlo, dovranno cimentarsi puntata dopo puntata in coreografie di danza preparate ad hoc dagli esperti del programma. Chi saranno gli eredi di Vito Coppola e Arisa, vincitori della scorsa edizione? Il cast alla corte di Milly Carlucci e Paolo Belli prevede la presenza di personalità differenti tra loro per attitudine e carattere. In gara la cantante Iva Zanicchi, che farà coppia con Samuel Peron. L’attrice e showgirl Paola Barale ballerà con Roly Maden, mentre la conduttrice Marta Flavi sarà sul palco con Simone Arena. E ancora, Luisella Castamagna danzerà con Pasquale La Rocca, Rosanna Banfi con Simone Casula ed Ema Stokholma con Angelo Madonia.

Fra i più attesi Gabriel Garko, in pista con Giada Lini. Enrico Montesano farà coppia con Alessandra Tripoli, mentre Giampiero Mughini alternerà i passi con Veera Kinnunen. Dario Cassini ballerà con Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina e Alessandro Egger con Tove Villfor. Curiosità anche per la vera grande novità della stagione 2022 di Ballando con le stelle. Quest’anno infatti ci sarà la prima coppia di ballerini omosessuali con il nuotatore Alex di Giorgio e il professionista Moreno Porcu. Come ogni anno, al termine della serata una coppia potrà essere eliminata ma nulla è perduto. A distanza di qualche settimana, chiunque può rientrare a patto di tenere la testa bassa e studiare meglio le coreografie.

Carlotta Mantovan sarà la prima Ballerina per una notte 2022

Al cast principale si aggiungerà, anche quest’anno, un ospite speciale. Di volta in volta infatti, l’Auditorium Rai del Foro Italico accoglierà una celebrità che si cimenterà con un una speciale coreografia e racconterà la sua esperienza. Ad aprire le danze sarà Carlotta Mantovan, ex finalista di Miss Italia e conduttrice televisiva. La donna, vedova del compianto Fabrizio Frizzi, sarà protagonista di un profondo omaggio che l’intera Rai vuole dedicare al conduttore e attore scomparso nel marzo 2018.

Siete pronti per una nuova epica stagione di #ballandoconlestelle con un cast che illuminerà la nostra pista da ballo 🔥❣️ Il sabato sera di #rai1 è @Ballando_Rai Stiamo tornando! pic.twitter.com/h9FK2Gmu6N — Milly Carlucci (@milly_carlucci) September 5, 2022

Conferme per quanto riguarda la giuria. Al tavolo ci saranno anche quest’anno la presidente Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, presenti sin dalla prima edizione del 2005. Al loro fianco Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Qualche novità invece nella giuria popolare. Con Rossella Erra infatti ci saranno Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, entrambi vincitori di una stagione di Ballando con le stelle. I tre potranno sovvertire le votazioni in studio, ma dovranno sempre appellarsi alla decisione finale degli spettatori da casa. Immancabile poi la presenza in studio di Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta.