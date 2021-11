Ballando con le Stelle, stasera su Rai 1: da Sandra Milo all’omaggio a Fellini, le anticipazioni sulla puntata

Dopo gli ottimi ascolti delle scorse puntate, Ballando con le Stelle ritorna con un nuovo appuntamento, in onda stasera, sabato 6 novembre 2021, alle 20.30 su Rai Uno. Nonostante le polemiche delle ultime settimane legate alla positività al Covid di una delle concorrenti, la cantante Mietta, il dance show di Milly Carlucci continua, sabato dopo sabato, a tenere il pubblico incollato allo schermo. Tra esibizioni piene di colpi di scena, sfide inaspettate, eliminazioni e ripescaggi. Tutto condito dalla musica dal vivo della Big Band di Paolo Belli.

Ballando con le Stelle: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai Uno alle 20.30

Ballando con le Stelle: nuove sfide per i concorrenti e un’esibizione speciale delle maestre di ballo

Come ogni settimana, anche nella puntata di stasera, le coppie sono chiamate a scendere in pista per mostrare i frutti del lavoro fatto in sala e sfidarsi a suon di balli caraibici, standard e latino-americani. Il loro obiettivo è uno solo: convincere la temutissima giuria di esperti presieduta da Carolyn Smith e accumulare un punteggio che non li faccia arrivare nella zona a rischio della classifica. I giurati rimangono quelli di sempre: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Così come gli opinionisti a bordo campo, Roberta Bruzzone, Alberto Matano, Alessandra Mussolini e Rossella Erra. Esibizione dopo esibizione, esprimeranno il loro parere e si faranno portavoce del sentiment del pubblico in sala e di quello dei social. Grandi assenti saranno, invece, Al Bano e Mietta. Mentre il cantante pugliese, la scorsa settimana, ha deciso di ritirarsi per permettere alla maestra Oxana Lebedew di riprendersi dall’infortunio al piede, l’artista tarantina continua a rimanere fuori dalla gara fino a data da destinarsi, in attesa che si negativizzi dal virus e torni a danzare assieme al suo insegnante, Maykel Fonts. Ma non finisce qui. In un video pubblicato sul suo profilo Twitter, Carlucci ha annunciato anche una grande sorpresa: le maestre del programma, infatti, si esibiranno in una performance con i Blue, la nazionale italiana di football americano appena diventata campione d’Europa.

Nella quarta puntata di #ballandoconlestelle ospite come ballerina per una notte #SandraMilo in un bellissimo omaggio a #federicofellini un racconto davvero importante della nostra storia musicale e cinematografica.

Le sorprese a @Ballando_Rai non finisco qui 👇🏻 pic.twitter.com/CwFbKgV2rx — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 4, 2021

Ballando con le Stelle: chi sarà la ‘ballerina per una notte’

Dopo Pippo Baudo, Vincenzo Salemme e Cristiano Malgioglio, tocca all’attrice Sandra Milo indossare i panni di ‘ballerina per una notte’. «Siamo onoratissimi di poter ospitare tra noi Sandra Milo, che sarà coinvolta in un meraviglioso omaggio a Federico Fellini», ha anticipato la conduttrice, «Questo ci aiuterà a portare nelle case degli Italiani un racconto importante della nostra storia musicale e cinematografica». La sua performance sarà fondamentale perché servirà a conquistare il tesoretto. Premio che, alla fine della serata, sarà consegnato da Matano a una delle coppie (o al massimo a due, qualora Rossella Erra decidesse di spartirlo).