Ballando con le stelle stasera su Rai1: ospite Massimiliano Gallo

Dopo un ottimo esordio in termini di ascolti (24.3 per cento di share), si torna in pista con Milly Carlucci e Paolo Belli. Stasera 15 ottobre, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda il secondo appuntamento di Ballando con le stelle. Le 13 coppie concorrenti, formate da un vip e un maestro di danza, hanno in serbo coreografie ancora più complesse e sfidanti. Un solo obiettivo: scalzare dalla prima posizione provvisoria Iva Zanicchi e Samuel Peron, vincitori del Tesoretto la scorsa settimana. Il tutto mentre attorno alla cantante si concentrano le polemiche con Selvaggia Lucarelli, insultata in un video per un voto sgradito. Ballerino per una notte sarà stasera Massimiliano Gallo, protagonista giovedì prossimo della fiction Vincenzo Malinconico su Rai1. La visione di Ballando con le stelle sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ballando con le stelle, classifica, giuria e ospite di stasera 15 ottobre 2022 su Rai1

Ogni appuntamento di Ballando con le stelle vede le 13 coppie di concorrenti sfidarsi a ritmo di danza. Obiettivo di oggi sarà sovvertire l’ordine di classifica provvisoria. Al momento in testa ci sono Iva Zanicchi e Samuel Peron a quota 45 punti, frutto del Tesoretto. Medaglia d’argento per Gabriel Garko e Giada Lini (44), seguiti dalla coppia Giampiero Mughini-Veera Kinnunen (42). Ai piedi del podio Luisella Costamagna che ha danzato assieme a Pasquale la Rocca (42), davanti a Alessandro Egger-Tove Villofor (41). Sesto posto per Enrico Montesano e Alessandra Tripoli (40). Seguono poi Ema Stokholma e Angelo Madonia (34), Alex di Giorgio e Moreno Porcu (33) e la coppia Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina (32). Decimo posto per Marta Flavi con Simone Arena (29), seguiti da vicino da Paola Barale e Roly Maden (28). Chiudono Rosanna Banfi e Dario Cassini, rispettivamente in coppia con Simone Casula e Lucrezia Lando a quota 22.

Le 13 performance di Ballando con le stelle dovranno conquistare il pubblico da casa, che esprimerà la propria preferenza, ma anche la giuria in studio. Pronta ad alzare l’asticella, la capitana Carolyn Smith promette infatti maggiore severità e pretese più dure. Con lei al tavolo ci saranno Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Non mancherà ovviamente l’anti-giuria, che darà voce ai telespettatori. Volti saranno Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale e Rossella Erra. Immancabile poi Alberto Matano, custode del Tesoretto che potrà aiutare una coppia speciale. Come da tradizione, spazio poi al Ballerino per una notte. Stasera 15 ottobre a Ballando con le stelle ci sarà l’attore Massimiliano Gallo. Oltre a danzare, presenterà con Milly Carlucci Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, fiction da giovedì 20 ottobre su Rai1.