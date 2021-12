Ballando con le stelle stasera su Rai 1: l’infortunio di Iva Zanicchi e Gabriel Garko ‘ballerino per una notte’, cosa sapere della puntata

Prosegue l’avventura di Ballando con le stelle, in onda questa sera, sabato 4 dicembre 2021, alle 20.30 su Rai 1. Dopo il grande successo delle scorse settimane, il dance show di Milly Carlucci è ormai quasi agli sgoccioli. E, tra polemiche, litigi ed eliminazioni discusse, le coppie rimaste in gara dovranno dare il massimo per conquistarsi uno degli ambiti posti in finale.

Ballando con le stelle: le cose da sapere sull’ottava puntata in onda questa sera su Rai 1 alle 20.30

Ballando con le stelle: nuove sfide per i concorrenti in gioco

Dopo una settimana di prove e faticosi allenamenti in sala, le sette coppie rimaste (Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola, Alvise Rigo e Tove Villfor, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo) dovranno sfidarsi all’ultimo sangue a colpi di salsa, cha cha e paso doble, sulle note delle canzoni suonate da Paolo Belli e la sua Big Band. A giudicarli, la severissima giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Per arrivare in semifinale, occorre portare a casa una buona performance e, soprattutto, un punteggio che consenta di ambire alla parte alta della classifica ed evitare lo spareggio. Memo Remigi e Maria Ermachkova, invece, eliminati la scorsa puntata, avranno una seconda opportunità per rientrare ufficialmente nella competizione.

Ballando con le stelle: chi sono i ‘ballerini per una notte’

A indossare le scarpette del ‘Ballerino per una notte’ sarebbero dovuti essere la cantante Iva Zanicchi e l’attore Gabriel Garko. Nelle ultime ore, tuttavia, l’Aquila di Ligonchio ha fatto sapere ai suoi follower di essere scivolata e di essersi procurata una distorsione al piede. L’incidente non le permetterà di ballare ma, a detta di Carlucci, verrà comunque coinvolta nelle dinamiche della serata. Toccherà solo a Garko imparare la coreografia con l’aiuto dei maestri e conquistare il tesoretto dei giudici. Un bonus che verrà ceduto alla coppia scelta dal pubblico (tramite televoto) e da Rossella Erra, una delle opinioniste a bordo campo assieme ad Alberto Matano, Alessandra Mussolini e Roberta Bruzzone.

Ballando con le stelle: nuovo appuntamento con il torneo ‘Ballando con te’

Spazio, infine, al torneo ‘Ballando con te’, un momento dedicato alla gente comune con la grande passione per la danza. Ogni sabato, due candidati si sfideranno tra loro e ogni sfida avrà un vincitore, che accederà alla finale, nella nona puntata. Sabato corso, il gruppo Wackin’Fever ha battuto Martina Anniciello, guadagnandosi la chance di conquistare la coppa.