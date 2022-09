Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli vince la causa contro Giampiero Mughini

Selvaggia Lucarelli vince la causa contro Giampiero Mughini. Ora il giornalista deve risarcire la donna per le offese fatte tempo fa. Ecco cos’è successo nel dettaglio e qual è stata la sentenza della causa tra i due.

Le parole di Mughini su Selvaggia Lucarelli e la risposta della donna

Ormai è certo che fra i due giornalisti non scorra buon sangue. Ma da cosa è nata questa situazione? Tutto è iniziato mesi fa, quando Mughini aveva concesso un’intervista a Il Giornale, nella quale dichiarava su Selvaggia Lucarelli: «Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue tette sul web e dintorni. Nella storia del mondo le tette sono state importantissime però la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa».

Dopo queste parole, Selvaggia Lucarelli rispose a tono utilizzando il suo profilo ufficiale su Twitter e scrivendo: «Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene». Ora la sentenza è arrivata e sembra proprio che la Lucarelli abbia avuto la meglio su Mughini.

La sentenza

Dopo aver risposto via Twitter, Selvaggia Lucarelli ha fatto causa a Mughini e aiutata dall’avvocato Lorenzo Puglisi, ha denunciato il collega per diffamazione. Dopo quasi un anno e mezzo, la sentenza del tribunale di Milano è arrivata. Giampiero Mughini è stato ufficialmente condannato per aver diffamato la Lucarelli. Ora deve pagare un risarcimento alla giornalista della somma di 2000 euro. Inoltre Mughini è stato condannato a pagare una multa dal valore di 500 euro. Insomma, questo capitolo tra i due si è concluso, ma chissà se in futuro torneranno a scontrarsi nuovamente.