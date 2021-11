Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli si scontra con Morgan e Federico Fashion Style

Prima una samba, poi il disastro. Al termine della sua esibizione nel corso della quinta puntata di Ballando con le stelle, Morgan non ha retto alle critiche di Selvaggia Lucarelli e ha fatto… il Morgan. Quando la giornalista e giurata ha accostato la sua prova a «un ballo di una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo», il cantante ha risposto: «Quelli che frequenti tu». Da qui la reazione piccata: « È un autogol, visto che ci siamo frequentati C’è un disvelamento: per quattro puntate sei stato Biancaneve, solare. Finalmente viene fuori Morgan. Sei capriccioso come sempre, pretenzioso, maleducato. Non mi piaci perché sei disonesto quando ti racconti. Sarebbe onesto che tu raccontassi la tua complessità», ha risposto Lucarelli, facendo riferimento alla loro frequentazione datata 2009.

“A me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo”.

IO VOLO ANCHE DALLO STUDIO ✈️ #BallandoConLeStelle @stanzaselvaggia pic.twitter.com/2rhg8jo4xr — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) November 13, 2021

A questo punto Morgan ha replicato: «Disonesto non me lo dici. Sei stonata e fuori tempo, non ditele niente che non capisce nulla di musica e danza». E invitato al rispetto dei ruoli da Alberto Matano: «Ma quali giurati, non siete dei magistrati, è uno show. Giudici di che, di cosa? Vergognatevi». Sconsolata Selvaggia Lucarelli: «Sembriamo Renzi e Travaglio». E nel mezzo dello scontro, anche l’invasione di campo di Alessandra Mussolini, che spesso ha discusso con lei, che è arrivata di corsa ad abbracciare Morgan.

Ballando con le stelle, lo scontro con Federico Fashion Style

Scintille anche con Federico Fashion Style per Selvaggia Lucarelli. I due si sono punzecchiati rivangando vecchi battibecchi e rancori. Prima dell’esibizione del parrucchiere delle star, è andato in onda una clip in cui lui ha svelato il suo lato più insicuro. Un filmato che non ha convinto né Fabio Canino, né Lucarelli: «Non credo alla versione fragile che vuoi dare di te. Credo che la tua cifra sia la strafottenza, ti conosco anche fuori dal programma e so che sei provocatorio, a volte strafottente». La risposta del concorrente: «Abbiamo dei conti da regolare. Ci sono anche i video che testimoniano». E lei: «Mica siamo i Casamonica, non abbiamo nessun conto da regolare». Da dove nasce tutto questo astio? Non è la prima volta che i due si lanciano frecciate. C’è un episodio in particolare che risale all’estate 2020: quando Federico Fashion Style era salito a bordo di un traghetto per la Sardegna, nonostante avesse sintomi influenzali e febbre, Selvaggia Lucarelli lo aveva criticato su Instagram. Lauri, questo il cognome del parrucchiere, si era smarcato dalle accuse, stizzito, spiegando di essersi preventivamente sottoposto al test sierologico con esito negativo.