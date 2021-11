Ballando con le stelle stasera su Rai 1: Lino e Rosanna Banfi ballerini per una notte, cosa sapere della puntata

Milly Carlucci e Paolo Belli ritornano con il settimo appuntamento con Ballando con le stelle, in onda questa sera, sabato 27 novembre 2021, alle 20.30 su Rai 1. Dopo la discussa eliminazione di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, tra i più amati sui social, quella di stasera si preannuncia essere una puntata decisiva e ricca di sorprese.

Ballando con le stelle: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera

Ballando con le stelle: nuove sfide per i concorrenti

Dopo una settimana di prove e allenamenti, le otto coppie rimaste in gara (Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Alvise Rigo e Tove Villfor, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Arisa e Vito Coppola, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli) verranno messe alla prova con tanti nuovi balli, tra danze caraibiche, standard e latino americane, sulle note delle canzoni della Big Band. Il loro obiettivo è uno solo: portare a casa una bella esibizione e totalizzare un punteggio utile ad andare avanti, senza passare dallo spareggio. A giudicarli sarà sempre il severissimo ensemble composto da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e guidato da Carolyn Smith. Non mancheranno, ovviamente, gli opinionisti a bordo campo, che si faranno portavoce del sentiment del pubblico a casa e in studio: Alberto Matano, Roberta Bruzzone, Rossella Erra e Alessandra Mussolini.

Ballando con le stelle: chi sono i ‘Ballerini per una notte’

Dopo Pippo Baudo, Vincenzo Salemme, Cristiano Malgioglio, Sandra Milo e Claudia Gerini, saranno Lino e Rosanna Banfi a indossare i panni di ‘ballerini per una notte’. Accompagnati da Maykel Fonts, Giada Lini, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Angelo Madonia, scenderanno in pista con una coreografia che dovranno imparare in poche ore. La loro performance verrà valutata dai giudici e il punteggio totalizzato diventerà un bonus per una delle coppie concorrenti.