Ballando con le stelle da stasera su Rai Uno: giuria, vip in gara e opinionisti, tutte le novità dello show

È tutto pronto per il grande ritorno di Ballando con le Stelle, in onda stasera, sabato 16 ottobre 2021, su Rai Uno alle 20.35. Al timone del dance show in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la storica conduttrice Milly Carlucci che, assieme a Paolo Belli e alla sua Big Band, presenterà le esibizioni dei tredici vip in gara. Tra rumba, tango e paso doble, i concorrenti si sfideranno tra loro per regalare al pubblico a casa e in studio uno spettacolo da non perdere.

Ballando con le Stelle: tutte le cose da sapere sulla nuova edizione, in onda a partire da stasera su Rai Uno alle 20.35

Ballando con le Stelle: chi sono i tredici aspiranti ballerini

Come ogni anno, sono stati diversi le ipotesi di cast circolate sul web prima dell’annuncio ufficiale di Milly Carlucci. Che, pochi giorni fa, ha svelato i nomi dei personaggi che si metteranno in gioco sulla pista da ballo, affiancati da maestri e professionisti. Queste le coppie che puntano alla vittoria: il pilota Andrea Iannone e Lucrezia Lando; il cantante Al Bano e Oxana Lebedew; la cantante Arisa e Vito Coppola; il rugbista Alvise Rigo e Tove Villfor; la modella Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; l’ex calciatore Fabio Galante e Giada Lini; il parrucchiere Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; il cantante Memo Remigi e Maria Ermachkova; la cantante Mietta e Maykel Fonts; il cantautore Morgan e Alessandra Tripoli: la showgirl Sabrina Salerno e Samuel Peron; l’attrice Valeria Fabrizi e Giordano Filippo e il fisico Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. Al termine di ogni puntata, uno di questi tandem rischierà l’eliminazione ma tutti, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di essere ripescati e rientrare in gara con una sola condizione: continuare a studiare le coreografie con impegno e costanza.

Ballando con le Stelle: la giuria e gli opinionisti a bordo campo

A livello di format, non cambia nulla. Le novità di quest’edizione si riscontreranno, piuttosto, nell’aggiunta di qualche opinionista in più. A integrare il parterre di voci a bordo campo formato dalla criminologa Roberta Bruzzone e dal giornalista Alberto Matano, quest’anno, ci penserà Alessandra Mussolini. Rimane uguale, invece, la giuria, sempre capitanata da Carolyn Smith. Ritorneranno a giudicare le performance Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. E, anche quest’anno, farà loro da contraltare una ‘giurata del popolo’, Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestarne le votazioni e, in una fase precisa della gara, premiare uno dei concorrenti penalizzati. Come ogni anno, il verdetto finale su eliminazioni e promozioni spetterà ai telespettatori che potranno votare le loro coppie preferite direttamente sui social network, connettendosi sui profili ufficiali di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle: l’omaggio a Raffaella Carrà e il ‘Ballerino per una notte’ della prima puntata

Secondo le anticipazioni ufficiali, la puntata si aprirà con un omaggio a Raffaella Carrà che, proprio in quello studio, ha tenuto a battesimo uno dei suoi programmi più celebri, Carràmba che sorpresa. Il protagonista dello spazio dedicato al ‘Ballerino per una notte’, invece, sarà una vera e propria istituzione della tivù, Pippo Baudo, appena insignito dal Presidente Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In poche ore, il presentatore dovrà imparare e riprodurre in diretta una sequenza di passi realizzata ad hoc. La sua performance verrà valutata e il punteggio ottenuto sarà cumulato a quello di una delle coppie in gara, che potrà così conquistare qualche posto in più in classifica.