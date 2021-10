Ballando con le Stelle, stasera su Rai 1: polemica Covid e Malgioglio, le anticipazioni sulla puntata

La nuova edizione di Ballando con le Stelle pare non essere proprio iniziata col piede giusto. Nelle ultime settimane, il dance show di Milly Carlucci, in onda questa sera, 30 ottobre 2021, alle 20.30 su Rai Uno, è al centro delle polemiche per il caso Mietta. La cantante, in coppia con il ballerino Maykel Fonts, è risultata positiva al Covid ed è stata costretta ad abbandonare il programma. A sollevare l’indignazione del web (e di qualche membro della giuria), però, non è stato questo, quanto la scoperta che la 51enne non si fosse vaccinata. Una dichiarazione che ha dato il via a una polemica che continua a tenere banco su giornali e social.

Ballando con le Stelle: le cose da sapere sulla polemica che ha coinvolto il programma

Ballando con le Stelle: La bufera scoppiata attorno a Mietta

Nella puntata andata in onda sabato 22 ottobre, Milly Carlucci ha spiegato l’inconveniente accaduto a Mietta e Maykel Fonts. In collegamento video, la cantante ha dichiarato di essere risultata positiva al Covid ma di non avere sintomi, mentre Fonts, ancora in attesa del tampone (poi risultato negativo), non ha potuto esibirsi perché in quarantena fiduciaria. La mancata partecipazione alla gara ha fatto sì che la produzione del programma optasse per un’eliminazione temporanea. Una volta spigati i dettagli tecnici, una delle giurate, Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Mietta e al compagno se fossero vaccinati. Mentre quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto entrambe le dosi, la 51enne ha preferito non rispondere, sostenendo fosse inutile intavolare il discorso in quel contesto. L’atteggiamento dell’aspirante ballerina ha infastidito il web e, soprattutto, la sua interlocutrice che ha ribadito, nuovamente, quanto sia importante lavorare in sicurezza e comportarsi con responsabilità. Nei giorni successivi, intervistato da Domenica In, Guillermo Mariotto ha spiegato che Mietta soffre di problemi di salute che non hanno reso possibile la somministrazione del vaccino. Una giustificazione che non ha convinto Lucarelli, che l’ha nuovamente criticata per l’imprudenza compiuta nel partecipare a una trasmissione del genere, esponendo anche tutti gli altri al rischio del contagio. L’artista pugliese, ovviamente, non è rimasta in silenzio e ha diffuso un comunicato in cui ha confermato la versione di Mariotto e lamentato il vergognoso trattamento ricevuto, dal momento che per motivi di privacy nessuno avrebbe dovuto spingerla a rivelare nulla, essendosi comunque attenuta ai protocolli di sicurezza perché tamponata e dotata di green pass. Per questo, ha annunciato di aver intentato azioni legali a tutela della sua dignità in attesa delle scuse pubbliche di Lucarelli.

Cari amici, vi ringrazio di cuore per seguirci sempre numerosi. Alcuni chiarimenti e sviluppi sulla situazione attuale a #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/Hd9e8hVShF — Milly Carlucci (@milly_carlucci) October 26, 2021

Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli lascia la giuria?

Ospite a Piazzapulita su La7, Selvaggia Lucarelli è ritornata nuovamente sull’argomento, spiegando le sue ragioni e, soprattutto, ventilando l’ipotesi di non partecipare più al programma. «Non sono assolutamente disposta a lavorare con continuità con una persona che non si è vaccinata, non voglio parrucchieri, truccatori, persone sedute accanto a me non vaccinate», ha spiegato a Corrado Formigli, «Lo chiedo spesso, mi è già successo di chiederlo. Non è solo una questione di salute ma una scelta. Voglio che chi lavora con me abbia la stessa sensibilità sui temi». Per il momento, la giornalista non ha confermato ufficialmente di voler abbandonare la nave ma, nel frattempo, ha reso noto di aver ricevuto un esposto dal Codacons per violazione della privacy.

Per una persona che qui prende il Covid, vanno a casa il ballerino professionista, truccatore, parrucchiere e chiunque abbia avuto contatti stretti. Dispiace vedere persone felici di lavorare andare a casa. Capita, almeno proviamo a prevenirlo vaccinandoci. #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 23, 2021

Ballando con le Stelle: il caso Memo Remigi

Ma il Mietta-gate non è stato l’unico intoppo con cui il programma ha dovuto fare i conti. Anche Memo Remigi, infatti, ha reso noto su Twitter di essersi messo in isolamento fiduciario perché rientrato in un tracciamento, a seguito di un contatto con una persona positiva al Covid. In un video pubblicato venerdì 29 ottobre sui social, Carlucci ha spiegato che il cantante è risultato negativo a tutti i tamponi, ha terminato il periodo di quarantena e sabato rientrerà nel cast, per ballare regolarmente.

Ciao amici sto bene e torneró presto! Sabato a @Ballando_Rai balleró ancora di più! pic.twitter.com/bC8egTckkt — Memo Remigi Comoshapira (@memo_remigi_) October 25, 2021

Ballando con le Stelle: cosa succederà nella puntata in onda stasera su Rai 1 alle 20.30?

Come procederà, dunque, la puntata in onda stasera, sabato 30 ottobre 2021, su Rai Uno? Mentre è stato confermato il rientro di Remigi, Mietta continua a rimanere fuori dalla competizione perché positiva. Il suo partner, invece, pare possa ritornare a ballare: non è ancora certo se la sua performance possa valere ai fini del gioco o no. Messa da parte la questione, la terza puntata riserverà molte sorprese per le altre coppie che dovranno esibirsi in balli caraibici, standard e latino-americani per convincere la temutissima giuria di esperti. A bordo campo, ritorna il trio di opinionisti formato da Roberta Bruzzone, Alberto Matano, Alessandra Mussolini e Rossella Erra. A indossare, invece, i panni del ‘ballerino per una notte’ sarà Cristiano Malgioglio che, accompagnato dalla maestra Veera Kinnunen, dovrà imparare una coreografia studiata ad hoc per lui.