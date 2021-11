Ballando con le stelle, stasera su Rai 1: dal ritorno di Mietta ai malumori di Morgan, le anticipazioni

Si riaccendono i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle, in onda stasera, sabato 13 novembre 2021, alle 20.30 su Rai Uno. Dopo le polemiche scaturite dall’eliminazione di Fabio Galanto, la quinta puntata del dance show condotto da Milly Carlucci si preannuncia ricca di sorprese, colpi di scena e ritorni.

Ballando con le stelle: le cose da sapere sulla quinta puntata in onda stasera su Rai 1 alle 20.30

Ballando con le stelle: Mietta ritorna in pista

Come ogni settimana, anche in questa puntata, le coppie in gara si sfideranno a colpi di balli latino americani, caraibici e standard sulle musiche della Big Band di Paolo Belli. Il loro obiettivo è uno solo: far innamorare la giuria degli esperti capitanata da Carolyn Smith e accumulare un punteggio utile ad accaparrarsi un buon posizionamento in classifica. Non sarà un sabato sera come gli altri: dopo settimane di quarantena perché risultata positiva al Covid, la cantante Mietta rientrerà in gara assieme al maestro Maykel Fonts, pronta a divertirsi e a giocarsi la vittoria finale. A comunicarlo proprio il ballerino con un post su Instagram corredato di un’entusiasta didascalia. Il tanto atteso ritorno dell’artista pugliese solleverà nuove polemiche? Come reagirà la giornalista Selvaggia Lucarelli, che le aveva fatto notare quanto fosse stato imprudente da parte sua partecipare a un programma senza aver fatto il vaccino? Intanto, tra gli altri concorrenti, sembra ci sia qualcuno già stufo del programma. Secondo un’indiscrezione riportata da Novella 2000, infatti, Morgan sarebbe stanco dei ritmi, degli allenamenti e dei meccanismi della trasmissione. Nulla di confermato: tocca attendere la diretta per capire se si tratta di un semplice rumor o se il cantautore ha realmente intenzione di abbandonare l’avventura.

Ballando con le stelle: ecco chi sarà la ‘ballerina per una notte’

Dopo Pippo Baudo, Vincenzo Salemme, Cristiano Malgioglio e Sandra Milo, tocca all’attrice romana Claudia Gerini indossare i panni di ‘ballerina per una notte’. Accompagnata da uno dei maestri, dovrà imparare sul momento una coreografia preparata appositamente per lei e la sua esibizione sarà utile ad accumulare, attraverso i voti della giuria, il tesoretto che, a fine puntata, Alberto Matano e Rossella Erra assegneranno a una o due delle coppie.