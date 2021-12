Ballando con le stelle, Morgan contro Lucarelli e Mariotto: «Rubate lo stipendio»

Titoli di coda per Ballando con le stelle. La sedicesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera è stata vinta da Arisa, che in questo periodo non solo sta vivendo una svolta sexy, ma ha anche scoperto di essere una grande ballerina (forse le due cose sono collegate). Lo show di Rai 1 è seguitissimo non solo perché mette alla prova sul palco dei volti noti in vesti inedite, ma anche per i frequenti battibecchi tra concorrenti e giudici. Ebbene, anche in occasione dell’epilogo di questa edizione non poteva mancare un po’ di polemica. L’hanno servita la vincitrice e Morgan, sempre in prima fila quando c’è da discutere.

Ballando con le stelle, il trionfo di Arisa

Arisa ha vinto in coppia con Vito Coppola, superando Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale in finale. Decisivo il voto del pubblico: 52 per cento per la cantante di Sincerità, 48 per centro per la figlia di “Gazza”. Con lo stesso risultato aveva superato Morgan in semifinale (ci torneremo). Dopo la vittoria, ottenuta con un valzer sulle note di La casa dell’amore possibile, Arisa ha detto: «Non me l’aspettavo assolutamente, grazie infinite per avermi fatta arrivare a questo punto». Successivamente, ha commentato così l’esclusione da Sanremo: «Anche quest’anno avrei voluto partecipare, purtroppo però la mia canzone non è passata, capita. Di Festival ne ho fatti otto, forse quest’anno hanno detto “pausa”».

Ballando con le stelle, l’attacco di Morgan

Come detto, nel duello della semifinale Arisa ha avuto la meglio su Morgan. «Spero che la prossima edizione voi non ci siate, dovete smettere di rubare lo stipendio», ha detto il cantautore una volta terminato il suo percorso a Ballando con le stelle, rivolgendosi ai giudici Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto. Poi ha rincarato la dose su Instagram. «Personaggi come Lucarelli e Mariotto a mio parere occupano impropriamente un posto di lavoro prestigioso ed esclusivo sia in termini di retribuzione che di visibilità e potere», ha scritto, precisando che il contenuto del post esula dal risultato di Ballando con le stelle, che non ha affrontato in quanto gara gara, bensì «come pretesto per costruire dei piccoli momenti di televisione elegante e moderna». Qualcosa di cui, ha spiegato, va molto fiero: «Finalmente dopo tanti anni ho potuto mettere a frutto il mio concetto di comunicazione multimediale». Peccato, però, per quei due: «Facciano poco i prepotenti e dimostrino che valgono perché fuori c’è un sacco di gente molto in gamba che meriterebbe di stare su quelle sedie al loro posto».