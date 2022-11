Ballando con le stelle, Montesano alle prove con la maglia della X Mas

Caos a Ballando con le stelle per una maglietta indossata da Enrico Montesano durante le prove del talent show di Rai 1. L’attore, che è tra i concorrenti dell’edizione in corso, si è infatti presentato con una t-shirt nera con lo scudo della X Mas sul petto e la scritta “Memento Audere Semper” sulla schiena. La cosa non è passata inosservata.

Il tweet di Selvaggia Lucarelli

«Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo», ha scritto su Twitter Selvaggia Lucarelli, che è proprio uno dei giudici del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022

Immediata la reazione della cantante Fiorella Mannoia, che sempre su Twitter ha sceitto: «Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda’». L’episodio ha suscitato reazioni indignate sui social.

I dipendenti Rai chiedono provvedimenti

Da parte di Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti nel cda Rai è scattata una richiesta di provvedimenti ai vertici di Viale Mazzini: «Sfugge il controllo editoriale quando si appalta a autori esterni e società di produzione. Pessimo messaggio su Rai1, irricevibile per il servizio pubblico. Ci vuole rispetto per cittadini e Costituzione. Auspico seri provvedimenti ma troveranno solite carte a posto per giustificare».

Che cosa è stata la X Mas

La Xª Flottiglia MAS è stato un corpo di fanteria di marina della Marina Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana, attivo dal 1943 al 1945: in questo periodo operò in coordinazione con i reparti tedeschi, sia per contrastare l’avanzata alleata dopo lo sbarco di Anzio e sulla Linea Gotica e nel Polesine, sia in operazioni contro la resistenza italiana. Quanto al motto latino “Memento Audere Semper” (“Ricorda di osare sempre”), fu coniato da Gabriele D’Annunzio come omaggio allo strumento bellico denominato Motoscafo armato silurante, in uso nella prima guerra mondiale e poi impiegato in maniera massiccia durante la seconda guerra mondiale.