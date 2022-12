Ballando con le Stelle, Lucarelli contro la vittoria di Costamagna-La Rocca

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto l’edizione 2022 di Ballando con le Stelle. Nella finalissima, contraddistinta dalle solite polemiche tra i giudici, i vincitori hanno superato il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor, arrivati secondi. Al terzo posto la conduttrice e dj italo-francese Ema Stokholma e il ballerino e coreografo Angelo Madonia. Al quarto Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Applausi e arrivederci all’anno prossimo? Non proprio: la vittoria della coppia Costamagna-La Rocca, che è stata ripescata, sta facendo discutere molto sul web e a gettare benzina sul fuoco è stata (anche) la giudice Selvaggia Lucarelli.

I sospetti di Selvaggia Lucarelli e dei telespettatori

«È tutto un Costamagna, magna», ha scritto Lucarelli su Twitter in piena notte, commentando a modo suo l’esito della finalissima. La coppia vincitrice è stata ripescata dopo che la giornalista si era ritirata per un infortunio alla caviglia alla sesta puntata e, secondo molti, ha avuto la possibilità di rientrare in gara perché Costamagna “doveva” vincere. «Tutto preparato vergogna, aveva ragione Selvaggia Lucarelli», ha scritto un utente. Così un altro: «Hanno voluto far vincere Costamagna, Egger aveva il 60 per cento dei voti sui social». Proprio il voto social dei telespettatori è delle polemiche, dato che nessuno conosce il peso specifico dei giudizi della giuria e dei like sul web.

Ora Pasquale La Rocca va in Ucraina e vince la guerra. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 24, 2022

L’ironia sulla “task force” citata da Milly Carlucci

Sulla questione è intervenuta anche Milly Carlucci. La conduttrice ha detto che il programma ha istituito una task force per verificare in tempo reale la veridicità dei like di un profilo social. La spiegazione non ha però convinto Lucarelli, che su Instagram ha ironizzato con una storia con sfondo nero e la scritta “la task force”: «Ora Pasquale La Rocca va in Ucraina e vince la guerra».

Prima della finale, una Lucarelli già agguerrita aveva twittato: «Per correttezza, oggi Carolyn Smith ha dichiarato che stasera il vincitore sarà deciso dal pubblico. Questo è semplicemente falso e lei lo sa molto bene, visto che come me ha ricevuto il regolamento e lo ha anche commentato. Votano il pubblico, la giuria e anche gli opinionisti».