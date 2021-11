Ballando con le stelle, Arisa a Rocco Siffredi: «Sono pronta alla strada erotica»

Ai frequentatori di Instagram non sarà sfuggita negli ultimi tempi la femminilità esplosa, ritrovata, sfoggiata con orgoglio da Arisa. Dimagrita, sicuramente più sicura di sé, per “lanciare” il nuovo album pochi giorni fa l’artista lucana si era mostrata praticamente senza veli sul social network, mandando in visibilio i suoi follower. «Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì…», aveva dichiarato in un’intervista, “provocando” la reazione di un interessato Rocco Siffredi, che si era detto «pronto a fare di tutto» per un film hard con lei. Ebbene, a Ballando con le stelle, Arisa ha lanciato la bomba (sexy) al termine della sua esibizione: «Nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica e sensuale, io non avrei problemi». Ma andiamo con ordine.

Arisa-Rocco, le immagini sexy della cantante

«Per anni, fin da Sincerità al mio primo Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a 39 anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film soft-porno, avrei la tentazione di dire di sì…»,aveva dichiarato Arisa pochi giorni fa in un’intervista a Il Giornale, rilasciata in vista dell’uscita (26 novembre) dell’album Ero romantica: «È un gioco di parole. Significa erotica. Perché la verità è che il disco lo volevo intitolare Porno Romantica, ma purtroppo in Italia ci sono ancora problemi a gestire certe cose». Negli stessi giorni, Arisa pubblicava su Instagram l’immagine che si può vedere qui sotto.

Arisa-Rocco, le dichiarazioni dell’attore hard

L’intervista ha fatto drizzare le antenne a due attori hard italiani, Max Felicitas e, soprattutto, Rocco Siffredi. Il primo, tramite Instagram, ha proposto ad Arisa di posare per un calendario, con ricavati in beneficenza. Il secondo, invece, ha definito «sexy a livelli surreali» la cantante in un un’intervista a MowMag. E non solo. «Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Quando ho letto “soft porno” ho esclamato: ‘“Che peccato!‘ Perché se volesse fare solo una cosa “soft”, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori», le parole del re italiano dell’hard. Che poi ha aggiunto: «Magari non rientro nei gusti di Arisa, e ci può stare. Oppure può darsi che mi consideri troppo vecchio per lei, e ci starebbe anche questo. Ma darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei».

Arisa-Rocco, la risposta della cantante a Ballando con le stelle

Ed eccoci a quello che è accaduto durante la puntata di Ballando con le stelle. Al termine della sua esibizione, un sensualissimo tango, Arisa è stata interpellata da Serena Bortone che le ha chiesto dei chiarimenti sulla questione del porno: «Non ho detto questa cosa ma onestamente non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso, perché è un’occupazione come un’altra. Nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica e sensuale io non avrei problemi. Anche la tv generalista è piena di pornografia fra le righe, quindi alla fine…». Imbarazzo in studio. E curiosità per come andrà a finire.