Ballando con le Stelle 2023, quando inizia? La (possibile) data della prima puntata

La stagione televisiva sta terminando ed emergono le prime indiscrezioni su alcune trasmissioni che ripartiranno in autunno, tra le quali Ballando con le stelle. Sebbene i palinsesti non siano stati ancora definiti, secondo le ultime indiscrezioni lo show di Milly Carlucci tornerà a farci compagnia il sabato sera a partire dal 21 ottobre 2023, con qualche settimana in ritardo rispetto alla programmazione autunnale.

Ballando con le stelle 2023, quando inizia?

Se la data di inizio è data quasi per certa, con il format che dovrebbe così concludersi a ridosso del Natale, sono ancora molti gli interrogativi aperti. Il programma era infatti terminato mettendo in dubbio la presenza di Selvaggia Lucarelli nella giuria della prossima stagione dello show e ad oggi ancora non ci sono risposte certe.

Milly Carlucci ha confermato la presenza degli storici giurati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith mentre per la giornalista sembra aleggiare ancora il mistero. Intanto, lei ha così scritto sui propri canali social: «Tutti mi domandate se tornerò o lascerò il programma. Però il punto è che non si possono prendere decisioni affrettate. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare “Ok questa è la mia ultima volta” e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo».

Potrebbe esserci qualche ritorno inatteso

Per quanto riguarda il cast, invece, alcuni rumors parlano della presenza dell’ex corrispondente della Rai a Londra Antonio Caprarica, della giornalista Francesca Barra e del campione Marcel Jacobs che già l’anno scorso aveva partecipato come ballerino per una notte. Qualche novità potrebbe esserci anche per il corpo di ballo. Potrebbe infatti tornare il ballerino professionista Raimondo Todaro che, secondo indiscrezioni, avrebbe discusso con Maria De Filippi.