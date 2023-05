Bakhmut, Prigozhin annuncia il ritiro della Wagner e si scaglia contro il Cremlino

Evgeny Prigozhin, il fondatore della Wagner, è tornato all’attacco del Cremlino colpevole a suo dire di non fornire al gruppo di mercenari il supporto adeguato sul campo. Nel mirino dell’imprenditore, come accade da mesi, il capo di Stato Maggiore delle forze armate Valery Gerasimov, e il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu.

Prigozhin ha annunciato il ritiro da Bakhmut

Come ha annunciato Prigozhin su Telegram i paramilitari lasceranno Bakhmut la prossima settimana a causa delle gravi perdite a causa della carenza di munizioni. I combattenti della Wagner, molti dei quali sono detenuti reclutati dalle carceri russe, come rivendicato da Prigozhin sono stati in prima linea nella battaglia per Bakhmut. Il cuoco di Putin accusa esplicitamente l’esercito di intestarsi le vittorie messe a segno dai suoi uomini rallentando al contempo l’avanzata della Wagner in Ucraina. «I miei soldati non subiranno perdite insensate e ingiustificate a Bakhmut senza munizioni», ha sentenziato Prigozhin nel video diffuso su Telegram in cui appare affiancato da soldati Wagner mascherati. «Ecco perché lasceremo Bakhmut il 10 maggio», ha aggiunto. Le immagini mostrano dozzine di soldati morti.

No comment da parte del Cremlino

Tutto tace, nel frattempo, da Mosca. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, non ha voluto commentare l’attacco di Prigozhin. «Abbiamo letto sui media, ma non possiamo commentare perché riguarda l’operazione militare speciale in corso», si è limitato a dichiarare.