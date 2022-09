Bake Off Italia 10 stasera su Nove: giudici, novità e concorrenti

È tempo di tornare ai fornelli. Stasera 2 settembre, in prima visione alle 21.20 su Nove, partirà Bake Off Italia 10 – Dolci in forno. La nuova stagione, che proseguirà ogni venerdì solo su Real Time per un totale di 14 episodi, conferma il format ormai classico, ma presenta anche una grande novità. La giuria infatti accoglie un nuovo membro con il debutto di Tommaso Foglia. Alla guida invece c’è sempre Benedetta Parodi, volto della trasmissione sin dalla sua prima stagione. Tutto pronto per scoprire chi sarà il successore di Daniela Ribezzo, vincitrice dell’edizione 2021. La visione sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+.

Bake Off Italia 10, format e giudici di stasera 2 settembre 2022 su Nove

Anche per la decima stagione, Bake Off Italia manterrà il suo tradizionale format. Dopo aver superato le selezioni, i 16 concorrenti – quattro in meno dello scorso anno – dovranno affrontare ogni settimana alcune sfide che li metteranno alla prova con la creazione di dolci a volte semplici e a volte complessi. Le loro performance otterranno una valutazione da parte dei giudici, che decreteranno di puntata in puntata il miglior grembiule del giorno. Il peggiore invece dovrà abbandonare la competizione. Fra le sfide rimangono la prova di creatività, in cui si chiede di creare un dolce secondo la propria indole culinaria, e il test di tecnica, dove il concorrente deve seguire le regole di uno dei giudici. Spazio anche per le prove Wow, Lampo e Sorpresa.

Volto principale di Bake Off Italia 10 sarà Benedetta Parodi, conduttrice sin dalla prima edizione. L’ex guida di Cotto e mangiato, presenterà le puntate da Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore. Novità però nella giuria. Clelia D’Onofrio, fino allo scorso anno sempre al tavolo delle valutazioni, passerà dietro le quinte in qualità di voce narrante. Al suo posto ci sarà Tommaso Foglia. Classe 1990, originario di Nola (NA), è Pastry Chef dell’anno 2022 per Gambero Rosso. Conferma invece per Ernst Knam, campione italiano di Cioccolateria 2009/2010 e vincitore della Coppa del Mondo di Gelateria 2012. Al suo fianco tornerà anche Damiano Carrara, originario di Lucca ma con una carriera negli Stati Uniti, già volto di Cake Star – Pasticcerie in sfida.

Bake Off Italia 10, chi sono i 16 concorrenti della nuova stagione

Come detto, la decima stagione di Bake Off Italia ridurrà il numero dei concorrenti, che passerà da 20 a 16. Sono Alessio da Poggibonsi (SI), 24enne un po’ nerd che ama la cucina, e Chiara da Castel Viscardo (VR), infermiera di 25 anni che ama condividere i dolci con il fidanzato. Daniele, 40 anni da Catania, è un banchiere rigido sul lavoro così come in cucina, anche con la sua famiglia. Il 38enne Davide da Puegnago sul Garda (BS), combina sempre la sua professione da architetto con la cucina sperando di avere un suo b&b. La cosentina Gaia, 23enne studentessa di Chimica, vorrebbe aprire una pasticceria sostenibile nel suo paese. I più anziani sono i 61enni Gianbattista da Castelcovati (BS) e Stefania da Quartocciu (CA). Il primo, carpentiere prossimo alla pensione, ama i dolci come fonte di relax, mentre la seconda ha trovato nella pasticceria un riscatto personale.

D’altro canto, i più giovani sono i 19enni Leonardo da Borghetto (PA), ex promessa della musica e amante della buona cucina, e Margherita da Valdagno (VI), studentessa di moda che vede nei dolci una storia da raccontare. La napoletana Ginevra, 28enne in cerca della sua strada, cucina per sentirsi felice, mentre il salentino Giovanni, 26 anni da Specchia (LE), con i suoi dolci mette d’accordo tutta la famiglia. Mukesh, 21enne da Pontedera (PI), ha scoperto la passione nel suo Nepal, mentre la 55enne genovese Maria non sa stare lontana dai fornelli. La 41enne Paola da Magliano (GR) cucina dolci per suo figlio e il 32enne Riccardo da Villanova del Silaro (LO) sogna di aprire un suo locale con la madre. Infine Stefano, 44 anni da Castion (BL), si è avvicinato alla pasticceria grazie alla nonna e vorrebbe aprire una sua bottega personale.