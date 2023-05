Bagolino, ragazzo di 33 anni morto schiacciato dall’albero che sta tagliando

Tragedia avvenuta quest’oggi a Bagolino, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 33 anni è morto perché schiacciato da un albero che stava tagliando.

L’incidente a Bagolino

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia con precisione nel Bresciano. Un boscaiolo di 33 anni ha perso la vita stamattina, verso le 11:30, travolto dall’albero che stava tagliando. L’infortunio si è verificato in un’area boschiva molto fitta e lontana dalla strada principale, nella località Cerreto, a Bagolino. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato dall’albero su cui stava lavorando e il boscaiolo non ha avuto scampo. Il 33enne è rimasto schiacciato dalla pianta morendo sul colpo. I sanitari del 118, arrivati sul luogo con elisoccorso e ambulanza, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Oltre ai medici sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area boschiva, i carabinieri e gli ispettori dell’Asst che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, tramite i rilievi, e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un altro incidente oggi dopo quello di Trezzano sul Naviglio

Episodio simile è accaduto stamani a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Un uomo, di circa 30 anni, è stato schiacciato da un macchinario industriale che gli ha causato traumi alla testa e a una gamba e un braccio. Infatti la polizia locale di Trezzano ha messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso ai vigili del fuoco per estrarre il giovane dal macchinario, per consegnarlo ai soccorritori prima di portarlo di corsa in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma sarebbe fuori pericolo di vita. L’incidente è stato segnalato in via Duccio Galimberti, presso un’azienda che produce borse e accessori in pelle, dove l’operaio 30enne lavorava.