Bagno di Gavorrano, madre e figlio trovati morti: vicini allertati dal cane

In casa, deceduti da diversi giorni. Così i Carabinieri di Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto, hanno trovato una donna di 97 anni e suo figlio di 68 anni. I due non si vedevano da alcuni giorni nel Paese – dove vivevano per brevi periodi, visto che risiedevano in un comune vicino – e non rispondevano né al citofono né al telefono. I vicini avevano lanciato l’allarme per via del cane di famiglia, che continuava ad abbaiare senza sosta.

Madre e figlio trovati morti, a lanciare l’allarme è il cane

Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 3 ottobre. I militari hanno prima provato a citofonare e a suonare il campanello, ma nessuno ha risposto. Così sono entrati nell’abitazione e hanno fatto la macabra scoperta. I Carabinieri hanno poi allertato il 118, ma i medici hanno potuto solo riscontrare il decesso. Per ora, si sa solo che i due erano morti da diversi giorni dal momento del ritrovamento.

Nessuno si sarebbe accorto che madre e figlio non si facevano vedere in giro, ma solo l’allarme del cane – e il relativo fastidio – avrebbe portato a lanciare un primo allarme. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

Madre e figlio trovati morti, le indagini

Al momento, le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti autoptici. I medici che sono intervenuti sul posto hanno potuto, però, confermare che il decesso è avvenuto giorni fa. Anche le cause al momento sono ignote.

Le cause non sono ancora chiare, ma i militari hanno proceduto subito con i rilievi, per fare chiarezza sulla misteriosa vicenda. L’abitazione dove i militari hanno fatto la macabra scoperta è di fronte a un parco pubblico. Il cane viveva con loro e ha iniziato ad abbaiare senza un’apparente spiegazione. Poi, i militari lo hanno calmato e hanno cercato di suonare – inutilmente – al campanello.