Avere un bagno in casa, anzi a volte anche due, è cosa scontata ormai da decenni. E anzi, tra gabinetti intelligenti in grado di diagnosticare problemi, e altri pubblici che servono a fertilizzare le piante, la tecnologia dei water si sta ritagliando uno spazio sempre più ampio. Eppure un tempo era diverso, e una recente scoperta fatta a Gerusalemme lo ha dimostrato ancora una volta. Un gruppo di archeologi israeliani ha infatti trovato, nella Città Santa, un raro bagno antico che risale a più di 2700 anni fa, un’epoca in cui i servizi igienici privati ​​erano un vero e proprio lusso.

L’Autorità israeliana per le antichità ha affermato che il bagno in pietra calcarea, liscia e scolpita, è stato trovato in una cabina rettangolare che faceva parte di un grande palazzo, affacciato su quella che oggi è la Città Vecchia. È stato progettato con una seduta confortevole, con una profonda fossa settica scavata sotto. «Un bagno privato era molto raro nell’antichità e fino ad oggi ne sono stati trovati solo pochi», ha detto all’Associated Press Yaakov Billig, il direttore dello scavo.

Quando il bagno era un lusso per i più ricchi

«Solo i ricchi potevano permettersi i servizi igienici», ha detto Bilig, che ha poi aggiunto come un celebre rabbino, una volta, suggerì che essere ricchi significa «avere un bagno vicino al proprio tavolo».

Ossa di animali e ceramiche trovate nella fossa potrebbero far luce sullo stile di vita e sulla dieta delle persone che vivevano in quel periodo storico, così come sulle malattie antiche diffuse all’epoca. Gli archeologi hanno trovato capitelli e colonne in pietra di quel periodo, e hanno affermato di aver scoperto le prove della presenza di un vicino giardino con frutteti e piante acquatiche. Testimonianze ulteriori, qualora ce ne fosse stato il bisogno, che la famiglia che abitava lì erano piuttosto ricca.