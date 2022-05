Baggi Sisini Cavaliere del Lavoro, la Settimana Enigmistica e il segreto dell’immutabilità

Tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è anche un pezzo del nostro immaginario popolare. È Francesco Maria Giorgino Baggi Sisini, che dal 1987 è direttore del settimanale più noto d’Italia, La Settimana Enigmistica, oltre che presidente della casa editrice che la pubblica, la Bresi Srl. Di lui si sa quel poco che la sua discrezione ha lasciato trapelare. Si sa che è nipote del fondatore della rivista, quel Giorgio Sisini romantico e leggendario, ingegnere sardo di nobili origini (conte di Sant’Andrea), che s’era innamorato di una ragazza austriaca (Idell Breitenfeld), l’aveva sposata a Milano, e avrebbe poi deciso di portare in Italia quei giochi enigmistici conosciuti a Vienna nel periodico Das Rätsel. Del neo-cavaliere si conosce poi la solida gavetta, che l’ha visto entrare come apprendista nelle imprese familiari a 19 anni, prima nello stabilimento stampa Serigraf, poi nella Cartiera Ponte Strona, e poi ancora nella tipografia e nella redazione de La Settimana Enigmistica. Negli anni alla guida della testata, Baggi Sisini ha avviato anche nuove riviste (Mese Enigmistico; La Settimana Corta; più recentemente il libro Bar vacanze), ma è con La Settimana Enigmistica che il direttore-editore occupa un posto di primo piano nella stampa dedicata ai giochi, coprendo con quella rivista il 70 per cento del mercato di settore, e coltivando l’evidente ambizione di non tradire il segreto che non la fa invecchiare.

La Settimana Enigmistica e il segreto dell’immutabilità

Il periodico esordisce nelle edicole il 23 gennaio 1932 al prezzo di 50 centesimi di lire, quando un chilo di pane ne costava 1,50. Erano i giorni in cui cui papa Pio XI accordava a Mussolini lo Speron d’oro, l’ordine cavalleresco pontificio conferito a coloro che si fossero prodigati per diffondere il messaggio della Chiesa (sic), mentre la Finlandia firmava un patto di non aggressione con l’Urss. S’annunciavano tempi strani e duri per l’Italia e per l’Europa. E La Settimana Enigmistica irrompeva come un balsamo, come una coperta calda con cui proteggere il tempo libero, un luogo astratto per tenere lontane le inquietudini dell’attualità. Ogni settimana, per i successivi 90 anni, la rivista avrebbe continuato a inventare un mondo di giochi fuori dal mondo reale. Il suo tono rassicurante s’annunciava già dal distico in copertina: “Periodico di parole crociate, rebus, enigmi, passatempi, varietà, umorismo ecc”. Quel lessico piano e desueto è ancora lì, appena sopra il primo cruciverba, quello con la finestrella che ha ospitato le migliaia di volti da rotocalco, del cinema, della tv. Le cadenze settimanali sono saltate solo due volte a causa della guerra: nel 1943 e nel 1945. La redazione si era scusata con i suoi lettori, ma senza clamore. «Gli storici avvenimenti delle ultime settimane hanno impedito di pubblicare questo numero con la consueta regolarità». L’understatement ha guidato anche i font tipografici, scelti tra i più neutri e discreti: il Frutiger e il Times New Roman. I nomi delle rubriche sono entrati a far parte del linguaggio comune, Strano ma vero, Aguzzate la vista, Forse non tutti sanno che. Ma i suoi giochi di parole hanno anche contributo all’alfabetizzazione in un Paese dove quasi il 20 per cento degli abitanti, nel dopoguerra, non sapeva scrivere né leggere.

L’unica concessione alla modernità è stata la versione in digitale

Nata in un piccolo appartamento (preso in affitto, per difficoltà economiche) in via Nöe 43 a Milano, poi passata al numero 10 di piazza Cinque Giornate, La Settimana Enigmistica è ancora lì, con una redazione rigorosissima (guai ai refusi, mai gli errori), che non supera le 30 persone, e che ancora sforna nuovi indovinelli. Quei giochi finiscono ovunque, viaggiano sui terni dei pendolari, s’appoggiano sui divani dei pensionati, sui lettini della Costa Smeralda o del Papeete. Quegli enigmi sono il regno dell’astrazione contro il nostro mondo dell’affanno. Dall’estate di otto anni fa, La Settimana Enigmistica si è aperta anche al digitale: è scaricabile per tablet iOS, Android e Kindle. E questa è l’unica concessione alla modernità per una scheggia di Novecento che era nata per gioco, e ci accompagna ancora.