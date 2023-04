Bad Company stasera su La7: trama, cast e 5 curiosità sul film

Anthony Hopkins e Chris Rock sono protagonisti di Bad Company – Protocollo Praga, film del 2002 in onda stasera 3 aprile alle 21.15 su La7. La trama segue due agenti della Cia al lavoro per impedire il furto di un ordigno nucleare. Quando uno dei due rimane ucciso in missione, l’intelligence decide di reclutare il fratello gemello, del tutto impreparato per lo spionaggio. Nel cast anche Kerry Washington e Peter Stormare. Alla regia c’è invece Joel Schumacher, celebre per aver diretto il discusso Batman & Robin con George Clooney. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Bad Company, trama e cast del film stasera 3 aprile 2023 su La7

La trama del film si concentra su alcuni agenti della Cia, in missione per impedire che un ordigno atomico cada in mani sbagliate. I migliori in assoluto sono l’ufficiale Gaylord Oakes (Anthony Hopkins) e Kevin Pope (Chris Rock) che si recano a Praga fingendosi compratori del mercato nero. Il secondo, soprattutto, si cala nelle vesti del mercante Michael Turner con l’obiettivo di infiltrarsi nelle forze militari russe grazie ad alcuni contatti di vecchia data. Nella capitale ceca, si avvicina subito ad Adrik Vas (Peter Stormare), trafficante di Mosca che lo inserisce subito nel giro criminale. Nonostante tutto sembri procedere per il meglio, presto si scatena una sparatoria e Pope rimane ucciso in missione.

Rientrato negli States, Oakes riferisce il fallimento della missione ai superiori che, però, hanno ancora un asso nella manica. Rintracciano infatti Jake Hayes, fratello gemello cui però Pope non aveva mai rivelato il suo vero impiego. Scapestrato e del tutto inadatto al lavoro sotto copertura, ha soltanto nove giorni per addestrarsi e proseguire la missione. Il suo carattere metterà in crisi non soltanto il Paese, ma anche la sua relazione con Julie (Kerry Washington), ex fidanzata che ha deciso di lasciarlo perché preoccupata di non avere futuro con lui.

Bad Company, 5 curiosità sul film stasera 3 aprile 2023 su La7

Bad Company, le riprese nel World Trade Center

Il film di Schumacher è uno degli ultimi progetti hollywoodiani ad aver girato al World Trade Center di Manhattan prima dell’attentato alle Torri Gemelle. Gli attacchi terroristici hanno inevitabilmente anche influenzato la data di uscita del film che, dal novembre 2001 si spostò al giugno dell’anno successivo.

Bad Company, il cambio del titolo per problemi di omonimia

Come si legge su Imdb, inizialmente il film era intitolato Black Sheep. Si scoprì però l’esistenza di un altro progetto omonimo, commedia del 1996 con Chris Farley, pertanto si puntò su Bad Company. Per ironia della sorte, anche in questo caso esiste un progetto omonimo del 1995 con Laurence Fishburne.

Bad Company, il regista del discusso Batman & Robin

Regista del film è Joel Schumacher, celebre per aver diretto due capitoli sul cavaliere oscuro, Batman Forever con Michael Keaton ma soprattutto Batman & Robin con George Clooney. Oggetto di critiche negative, è ad oggi considerato uno dei peggiori film mai realizzati. Nel cast figuravano anche Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman.

Bad Company, perché Anthony Hopkins ha partecipato al film

Durante le interviste promozionali del progetto, Anthony Hopkins ha rivelato di non aver apprezzato sin da subito il film. Inizialmente lo ritenne talmente brutto da non voler accettare la parte, convinto di non avere fra le mani un film all’altezza. A convincerlo è stato il suo agente, che gli ha spiego l’importanza di apparire in un blockbuster.

Bad Company, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di 70 milioni di dollari, il film non ha riscosso grande successo al botteghino internazionale. Secondo i dati Box Office Mojo ha totalizzato appena 66 milioni in tutto il mondo, di cui 1.1 in Italia. Non esaltante nemmeno la critica, tanto che su Rotten Tomatoes presenta solo il 10 per cento di recensioni professionali positive.