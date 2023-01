Bad Bunny, la fan insiste per una foto: lui prende il telefono e lo lancia in mare

Il 2023 di Bad Bunny parte con le copertine dei siti di gossip. Ma stavolta l’artista che ha chiuso l’anno passato a suon di record, diventato celebre per il bacio prima a un ragazzo e poi a una ragazza durante gli Mtv Video Music Awards, viene criticato un gesto eclatante. Una giovane fan, infatti, si è avvicinata all’artista e ha insistentemente cercato di fare con lui foto, selfie e video. E allora Bad Bunny le ha sfilato lo smartphone dalle mani, non per scattare da un’angolazione migliore ma per lanciare via il telefono, gettandolo lontano e in acqua. Il video ha rapidamente fatto il giro del mondo sui social e lui stesso ha risposto parlando di «rispetto».

Bad Bunny lancia il telefono in acqua

Una vicenda che ha animato il dibattito pubblico. Nel video si vede una giovane molto insistente, che tenta in ogni modo di scattare un selfie con l’artista. Ma lui non la prende bene e dopo qualche passo le sfila il telefono dalle mani, lasciando tutti di stucco lanciandolo in acqua. Qualcuno dalla folla dice alla ragazza che avrebbe dovuto «rispettare i suoi spazi». Sui social in tanti la pensano così, ma c’è anche chi lo attacca e critica. «Questo potrebbe essere classificato come rapina, Bad Bunny usa la violenza per prendere il telefono della donna e poi lo getta in mare. Se tutto va bene la donna sporgerà denuncia e andrà in prigione per un paio di giorni, se tratta una donna così in pubblico, non riesco a immaginare in privato», scrive ad esempio lo scrittore Emmanuel Rincon.

Esto podría calificarse de robo, Bad Bunny ejerce violencia para tomar el teléfono de la mujer y luego lo arroja al mar. Ojalá que la mujer presente cargos y que vaya un par de días a la cárcel, si trata así a una mujer en público, no imagino en privado.pic.twitter.com/dcYxLqKv05 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 3, 2023

Bad Bunny si difende: «Chi mi punta un telefono in faccia mi manca di rispetto»

Il 28enne Bad Bunny ha poi infranto il silenzio, intervenendo sulla questione: «Chi vorrà parlarmi avrà sempre il mio rispetto. Se una persona viene da me per salutarmi, per parlarmi e dirmi qualcosa, o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi invece verrà a mettermi in faccia un cavolo di telefono lo considererò per quello che è, uno che mi manca di rispetto e lo tratterò allo stesso modo».