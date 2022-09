Bad Boys for Life stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Adrenalina, tante pallottole e una buona dose di comicità. Stasera 27 settembre, alle 21.25 su Rai2, arriva Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence. A 17 anni dal predecessore, le due star di Hollywood tornano nei panni degli agenti della DIA di Miami Mike Lowrey e Marcys Burnett, con quest’ultimo ormai prossimo alla pensione. Quando il passato dell’amico torna per tormentarlo, scenderà nuovamente in campo per salvargli la vita. Nel cast anche Vanessa Hudgens, Joe Pantoliano e Nicky Jam. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Bad Boys for Life, trama e cast del film stasera 27 settembre 2022 su Rai2

Il nuovo capitolo della saga creata da Michael Bay (Transformers) inizia in una prigione del Messico. Qui si trova la spietata Isabel Aretas (Kate del Castillo), detta “la Bruja” (letteralmente, la strega). Vedova di Benito, uno dei principali boss del cartello della droga, sta scontando una lunga pena detentiva dopo un arresto a Miami. Riuscita a fuggire con l’aiuto del figlio Armando (Jacob Scipio), dichiara vendetta verso gli artefici delle sue sofferenze, primo fra tutti l’agente della DIA di Miami Mike Lowrey (Will Smith). Quest’ultimo, intanto, non se la passa benissimo. È nel pieno di una crisi di mezza età e deve anche affrontare l’addio del collega Marcus Burnett (Martin Lawrence), pronto per la pensione. Durante i festeggiamenti, però, Mike viene colpito al petto da una raffica di proiettili per mano di un ignoto attentatore in moto e finisce in coma per mesi.

Al suo risveglio, scopre che la polizia non è ancora riuscita a identificare il killer. Per questo, ultimata la sua riabilitazione, si mette sulle tracce dell’uomo, nonostante il suo capo Conrad Howard (Joe Pantoliano) tenti di dissuaderlo più volte. Al suo fianco, però, Mike vuole il fedele compagno Marcus, che non ha alcuna intenzione di riprendere le armi. Quando però il misterioso killer in moto si ripresenta e uccide il capitano Howard, anche Burnett si rimette in gioco. I due vecchi “cattivi ragazzi” potranno fare affidamento anche sulla Ammo, una squadra d’assalto di giovani agenti. Sono Kelly (Vanessa Hudgens), Rafe (Charles Melton) e Dorn (Alexander Ludwig) sotto il comando di Rita (Paola Nunez).

Bad Boys for Life, 5 curiosità sul film stasera 27 settembre 2022 su Rai2

Bad Boys for Life, il cameo di Michael Bay

Regista e creatore dei primi due film è Michael Bay, che qui però ha ceduto lo scettro della regia ai giovani belgi Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il cineasta, celebre per aver diretto la saga Transformers, Armageddon e Pearl Harbor, appare però in un breve cameo. È lui il maestro di cerimonie presente al matrimonio della figlia di Marcus Burnett, sul finire del film. Nel cast anche Jasmine Lawrence, figlia di Martin, nei panni di una delle ragazze che proibiscono ai due protagonisti di entrare in un locale notturno.

Bad Boys for Life, nel cast anche le star Nicky Jam e DJ Khaled

Il cast del film in onda stasera 27 settembre vanta due stelle della musica mondiale. Appaiono infatti il produttore DJ Khaled, seppur in un cameo, e la star del reggaeton Nicky Jam. Quest’ultimo recita in un ruolo di maggior rilievo, dato che presta il volto a Lorenzo “Zway-Lo” Rodriguez, uno dei criminali più importanti della malavita di Miami.

Bad Boys for Life, il ritorno sulle scene di Theresa Randle

Il terzo capitolo della saga vede il ritorno di numerosi volti noti dei primi due film. Oltre ai due protagonisti e a Joe Pantoliano, interprete del capitano Howard, appare infatti anche Theresa Randle. L’attrice, che torna nel ruolo di Theresa Burnett, ha accettato di tornare sul grande schermo dopo 10 anni di inattività.

Bad Boys for Life, la colonna sonora dei Black Eyed Peas

Autori del brano principale della soundtrack sono i Black Eyed Peas. La band di Will.I.Am ha infatti inciso il brano Ritmo assieme alla star del reggaeton J Balvin. Si tratta di un remix della celebre canzone del 1993 The Rhythm of the Night dell’italo-brasiliana Corona, fra i tormentoni di maggiore successo dell’estate.

Bad Boys for Life, il quarto capitolo in arrivo

Sebbene diverse volte nel film i due protagonisti parlino di un’ultima missione, Bad Boys for Life non sarà il capitolo finale della saga. Con i suoi 200 milioni di incassi in tutto il mondo, bloccati nel febbraio 2020 dallo scoppio della pandemia da Covid-19, è il miglior risultato della serie. È per questo già in progetto un quarto film che dovrebbe vedere il ritorno di Michael Bay alla regia. Stando alle anticipazioni, i due protagonisti dovrebbero affrontare una difficile missione per le strade di Miami contro un temibile criminale.